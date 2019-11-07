Зеленський призначив головного «охоронця» держтаємниці



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Президент Володимир Зеленський 7 листопада видав кілька указів

Президент сьогодні призначив низку керівників СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Носка начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки.

Відповідний указ №812/2019 опублікований на сайті глави держави.

«Призначити Носка Ігоря Аркадійовича начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України», - зазначається в документі.

Указ №812 підписаний Зеленським 7 листопада.

Також Зеленський зробив кілька призначень керівників обласних управлінь Служби безпеки України:

Антон Денисенко – управління СБУ у Вінницькій області;

Павло Данюков – управління у Волинській області;

Сергій Заяць – в Івано-Франківській області;

Євген Борзілов – у Полтавській області;

Юрій Борейчук – у Тернопільській області;

Сергій Криворучко – у Херсонській області;

Нагадаємо, 27 серпня Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Сергія Болдиря. У цей же день Зеленський призначив начальником Управління СБУ в Києві та Київській області Болдиря.

До слова, у Службу безпеки подали заяву стосовно державної зради Богдана на замовлення Портнова.

Нагадаємо, журналіст Станіслав Речинський повідомив, що Баканов і Богдан в середу, 30 жовтня, побилися на Банковій. Він зазначив, що причиною конфлікту стало призначення начальника Головного слідчого управління СБУ. За словами Речинського, Баканов вибив Богдану зуб.