Зеленський призначив головного «охоронця» держтаємниці
Президент сьогодні призначив низку керівників СБУ
Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Носка начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки.
Відповідний указ №812/2019 опублікований на сайті глави держави.
«Призначити Носка Ігоря Аркадійовича начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України», - зазначається в документі.
Указ №812 підписаний Зеленським 7 листопада.
Також Зеленський зробив кілька призначень керівників обласних управлінь Служби безпеки України:
- Антон Денисенко – управління СБУ у Вінницькій області;
- Павло Данюков – управління у Волинській області;
- Сергій Заяць – в Івано-Франківській області;
- Євген Борзілов – у Полтавській області;
- Юрій Борейчук – у Тернопільській області;
- Сергій Криворучко – у Херсонській області;
Нагадаємо, 27 серпня Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Сергія Болдиря. У цей же день Зеленський призначив начальником Управління СБУ в Києві та Київській області Болдиря.
До слова, у Службу безпеки подали заяву стосовно державної зради Богдана на замовлення Портнова.
Нагадаємо, журналіст Станіслав Речинський повідомив, що Баканов і Богдан в середу, 30 жовтня, побилися на Банковій. Він зазначив, що причиною конфлікту стало призначення начальника Головного слідчого управління СБУ. За словами Речинського, Баканов вибив Богдану зуб.