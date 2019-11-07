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    Зеленський призначив головного «охоронця» держтаємниці

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    Президент Володимир Зеленський 7 листопада видав кілька указів&nbsp; - Зеленський призначив головного «охоронця» держтаємниці
    Президент Володимир Зеленський 7 листопада видав кілька указів 

    Президент сьогодні призначив низку керівників СБУ

    Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Носка начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки.

    Відповідний указ №812/2019 опублікований на сайті глави держави.

    «Призначити Носка Ігоря Аркадійовича начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України», - зазначається в документі.

    Указ №812 підписаний Зеленським 7 листопада.

    Також Зеленський зробив кілька призначень керівників обласних управлінь Служби безпеки України:

    • Антон Денисенко – управління СБУ у Вінницькій області;
    • Павло Данюков – управління у Волинській області;
    • Сергій Заяць – в Івано-Франківській області;
    • Євген Борзілов – у Полтавській області;
    • Юрій Борейчук – у Тернопільській області;
    • Сергій Криворучко – у Херсонській області;

    Нагадаємо, 27 серпня Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Сергія Болдиря. У цей же день Зеленський призначив начальником Управління СБУ в Києві та Київській області Болдиря.

    До слова, у Службу безпеки подали заяву стосовно державної зради Богдана на замовлення Портнова. 

    Нагадаємо, журналіст Станіслав Речинський повідомив, що Баканов і Богдан в середу, 30 жовтня, побилися на Банковій. Він зазначив, що причиною конфлікту стало призначення начальника Головного слідчого управління СБУ. За словами Речинського, Баканов вибив Богдану зуб.

    державна служба СБУ Володимир Зеленський президент нацбезпека
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