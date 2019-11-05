Уряд планує відмовитись від груп інвалідності за системою радянських часів



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міни мають сприяти збільшенню частки людей з інвалідністю на ринку праці

Уряд планує відмовитися від системи градації інвалідності та перейти до Міжнародної класифікації функціонування, яка діє в Європейському Союзі.

Про це повідомила глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, депутатка від фракції «Слуга Народу».

За її словами, продовжується робота, яку раніше здійснювало Міністерство охорони здоров'я.

За допомогою Міжнародної класифікації функціонування, уряд хоче позбутися системи інвалідності, яка залишилася з радянських часів.

«Ми імплементуємо до українського законодавства Міжнародну класифікацію функціональності, її вже перекладено на українську мову, але до кінця не проведено систему її ратифікації», — зазначила Третьякова.

Таким чином, соцполітика держави стосовно людей з інвалідністю та виплати для них будуватимуться не на групах, як це було раніше, а на розрахунку відсотка втрати працездатності, як це рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я.

Зміни мають сприяти збільшенню частки людей з інвалідністю на ринку праці.

На сьогодні, як каже Третьякова, Державна служба з питань праці стежить за тим, щоб 4% робочих місць у приватному секторі надавали людям з інвалідністю.

У разі недотримання цієї квоти, представники бізнесу отримують від Державної служби праці штрафні санкції. У комітеті з питань соцполітики планують цю ситуацію змінити, додавши квотування і на держслужбі.

Джерело: Громадське