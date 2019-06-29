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    Суспільство

    У Зеленського вирішили губернатора Миколаїщини обрати через Facebook

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    Завданнями майбутнього губернатора будуть &laquo;зменшити корупцію, знизити вплив криміналітету на життя регіону, втричі збільшити інвестиції в регіон&raquo;, а також &laquo;із прибережної зони зробити цукерку&raquo; - У Зеленського вирішили губернатора Миколаїщини обрати через Facebook
    Завданнями майбутнього губернатора будуть «зменшити корупцію, знизити вплив криміналітету на життя регіону, втричі збільшити інвестиції в регіон», а також «із прибережної зони зробити цукерку»

    Користувачів соцмережі просять «накидати кандидатів» на голову ОДА у коментарях

    Секретар Національної інвестиційної ради, 4-й номер «Слуги народу» Давид Арахамія запитує в Facebook, кого призначити губернатором Миколаївської області.

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    «Миколаїв. Хто гідний бути губернатором? Які є кандидатури?», - написав він у суботу.

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    Арахамія попросив користувачів соцмережі «накидати кандидатів» у коментарях.

    За його словами, завданнями майбутнього губернатора будуть «зменшити корупцію, знизити вплив криміналітету на життя регіону, втричі збільшити інвестиції в регіон», а також «із прибережної зони зробити цукерку».

    Нагадаємо, 24 червня президент Володимир Зеленський призначив блогера, IT-підприємця та четвертого номера партії «Слуга народу» Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради.

    Як повідомлялося, стало відомо, призначення яких голів ОДА викликало найбільший спротив уряду.

    26 червня, на засіданні Кабміну було погоджено перші призначення глав облдержадміністрацій. Перед цим віцепрем'єрміністр України Павло Розенко оприлюднив список поданих від Офісу президента Володимира Зеленського кандидатур на голів восьми обласних державних адміністрацій. Щоправда, перша спроба президента призначити керівників ОДА обурила частину міністрів, які не хотіли голосувати за «котів в мішку». Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Коти у мішку». Перші губернатори Зеленського. Хто вони?

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