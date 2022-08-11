«Укрзалізниця» запустила застосунок із прямим продажем квитків

У застосунку можна буде придбати та повернути квитки

Тепер придбати залізничні квитки можна буде через мобільний застосунок. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

У новому застосунку користувачі зможуть:

придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;

повернути квитки;

отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;

знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;

отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.

Тестування нового застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

«Укрзалізниця» є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною – будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні. Пасажири зможуть оплатити квитки безпосередньо в мобільному застосунку цифровою карткою за допомогою Apple Pay, Google Pay, або ж можна ввести дані банківської картки та зберегти їх у застосунку для оплат», – йдеться в повідомленні.

Наступним етапом діджиталізації «Укрзалізниця» називає розробку нового сайту, єдиного порталу бортових послуг та розвиток онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошуку загублених речей, бронювання лаунжу та ін.

Раніше повідомлялося, що на сайті «Укрзалізниці» тепер можна знайти весь перелік міжнародних поїздів. А ще можна одразу перейти на сайти іноземних залізниць для купівлі квитків або на сайти аеропортів, щоб дізнатись про можливі варіанти вильотів з міст, куди можна дістатись залізницею.