В Одесі на водоканалі спалах коронавірусу
На підприємстві поінформували, що всі зараження безсимптомні
В Одесі на підприємстві «Інфоксводоканал», що займається водопостачанням міста, у шістьох співробітників виявили коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє «Думська».
Зазначається, що наразі підприємство працює в штатному режимі, проводиться дезінфекція.
«Серед усіх заражених Covid-19 підтвердили у двох інженерів, в одного співробітника інформаційного центру та в одного співробітника служби водозбуту. Цю інформацію також підтвердив прессекретар «Інфоксводоканалу» Сергій Чабан, який зазначив, що спалах виявили під час планового тестування співробітників», - йдеться у повідомленні.
На підприємстві поінформували, що всі зараження безсимптомні.
«Це співробітники адміністративного офісу. Після підтвердження діагнозу їх відправили на самоізоляцію», - сказав Чабан.
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До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.