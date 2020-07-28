В Одесі на водоканалі спалах коронавірусу



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Наразі підприємство працює в штатному режимі, проводиться дезінфекція

На підприємстві поінформували, що всі зараження безсимптомні

В Одесі на підприємстві «Інфоксводоканал», що займається водопостачанням міста, у шістьох співробітників виявили коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє «Думська».

Зазначається, що наразі підприємство працює в штатному режимі, проводиться дезінфекція.

«Серед усіх заражених Covid-19 підтвердили у двох інженерів, в одного співробітника інформаційного центру та в одного співробітника служби водозбуту. Цю інформацію також підтвердив прессекретар «Інфоксводоканалу» Сергій Чабан, який зазначив, що спалах виявили під час планового тестування співробітників», - йдеться у повідомленні.

На підприємстві поінформували, що всі зараження безсимптомні.

«Це співробітники адміністративного офісу. Після підтвердження діагнозу їх відправили на самоізоляцію», - сказав Чабан.

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До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.