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В Україні очікуються дощі з грозами: якою буде погода 18 серпня

Альона Боженко
glavcom.ua
В Україні очікуються дощі з грозами: якою буде погода 18 серпня
Прогноз погоди на 18 серпня
фото із відкритих джерел

У Києві 18 серпня місцями прогнозується короткочасний дощ

У четвер, 18 серпня, в Україні очікуються дощі з грозами. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Негода накриє всі області країни, окрім Чернігівської. Там синоптики прогнозую мінливу хмарність.

За прогнозами синоптиків, 18 серпня у південних, центральних та східних областях очікуються помірні короткочасні дощі з грозами, вдень місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с, у північних, вдень і в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура в країні вночі становитиме +14+19 градусів, на півдні до +21, вдень +23+28, у південно-східній частині та на Закарпатті +27+32 градуси.

У Києві 18 серпня місцями прогнозується короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +17+19 градусів, вдень +26+28.

Сьогодні у південних, центральних та східних областях через грози, вдень місцями через зливи, град та шквали оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 

В Україні очікуються дощі з грозами: якою буде погода 18 серпня фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українців чекає найважча зима в історії, проте вона не буде надто холодною. Ймовірність сильних морозів в Україні мізерна. 

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Теги: прогноз погоди Україна негода дощ

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