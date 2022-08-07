Якою буде зима в Україні? Прогноз Укргідрометцентру

За останні 25 років середня температура січня – лютого в Україні зросла на 2–2,5 градуси

Дуже холодної зими не буде

На українців чекає найважча зима в історії, проте вона не буде надто холодною. Ймовірність сильних морозів в Україні мізерна. Про це заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда у коментарі Kp.ua.

«Дуже холодної зими не буде. Така ймовірність для України є мізерною. Усі зими у нас із температурним режимом вищі за норму. Не виключаються морозні періоди, можливо, навіть сильні. Але вони будуть короткі й на загальному періоді зими не позначаться», – зазначає синоптик.

Зазначається, що за останні 25 років середня температура січня – лютого в Україні зросла на 2–2,5 градуси, що вказує на зменшення тривалості зимового періоду. Все це через глобальне потепління.

«Середня температура липня – серпня в Україні зросла на 2,5 – 2,8 градуса. Кількість діб з температурою +30 градусів і вище збільшилася вдвічі», – додав синоптик.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків державного бюджету, внісши до нього витрати підготовки об’єктів комунальної інфраструктури до проходження наступного опалювального періоду з місцевих бюджетів.

Також Кабмін попередив, що мінімальна температура опалення взимку знизиться.