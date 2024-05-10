Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 травня – Всесвітній день руху для здоров'я
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна працювати в землі

10 травня відзначається Всесвітній день руху для здоров’я, Всесвітній день господарювання та День довіри своїй інтуїції. Віряни вшановують пам’ять апостола Симона Зилота.

Всесвітній день руху для здоров’я

10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День руху для здоров’я було офіційно впроваджено в суботу 10 травня 2003 р. Ініціаторами виступили держави-члени ВООЗ після успіху Всесвітнього дня охорони здоров’я на тему «Рух заради здоров’я», який відбувся у 2002 р. Державам-членам пропонується щороку відзначати День руху за здоров’я, щоб пропагувати фізичну активність як важливу для здоров’я та добробуту.

Відомо, що рух продовжує життя. А його відсутність навпаки, дається взнаки на організмі людини. Гіподинамія – саме так називають малорухливий спосіб життя – суттєво погіршує процес обміну речовин в організмі.

Мета цього свята спонукати людей до фізичної активності. Ми повинні рухатися при першій можливості. Якщо робота є причиною пасивного способу життя, необхідно займатися фізичними справами, відвідувати фітнес-центр, займатися будь-яким видом спорту.

Всесвітній день господарювання

10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день присвячений визнанню та оцінці роботи професіоналів з управління об’єктами, які відіграють вирішальну роль у забезпеченні безпеки, ефективності та стійкості будівель та інфраструктури. Управління об’єктами охоплює широкий спектр діяльності, включаючи технічне обслуговування, ремонт, прибирання, безпеку та керування енергією тощо. Це складна та відповідальна сфера, яка вимагає високого рівня знань, навичок та професіоналізму.

День довіри своїй інтуїції

10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день спонукає людей прислухатися до свого внутрішнього голосу та довіряти своїм інстинктам. Інтуїція – це здатність зрозуміти щось негайно, без необхідності свідомого міркування. Це потужний інструмент, який може допомогти людям приймати рішення, вирішувати проблеми та орієнтуватися в життєвих труднощах.

У День довіри своїй інтуїції людям пропонується приділити трохи часу, щоб помірувати про інтуїцію та прислухатися до своєї інтуїції, а також поділитися історіями та досвідом з іншими про те, як довіра до інтуїції допомогла їм у житті. 

Яке сьогодні релігійне свято

10 травня в церковному календарі – день пам’яті апостола Симона. Святий апостол Симон Зилот був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він також відомий як Симон Кананит. Його прізвисько Зилот в перекладі з грецької означає «ревнитель». Це вказує на його ревності до іудейського закону.

Симон був присутній на першому диві Ісуса – перетворенні води в вино на весіллі в Кані Галилейській. Він прийняв дар Святого Духа разом з іншими апостолами в день П’ятидесятниці.

Святий апостол Симон проповідував в Іудеї, Єгипті, Лівії, Киринеї та Британії. За преданням, Симон Зилот помер мученицькою смертю на Чорноморському узбережжі Кавказу, можливо в Абхазії або Персії.

Читайте також: Церковний календар на травень. Коли святкуємо Великдень

Що не можна робити цього дня

  • Не можна працювати в землі.
  • Краще не сваритися і не лихословити.
  • Не варто вживати алкогольні напої.
  • Не можна, щоб ваш гаманець був порожнім.

Народні прикмети

  • Птахи співають до світанку – буде дощ.
  • Якщо кріт розкидає землю навколо нори, то буде дощ.
  • Якщо під час дощу сильний вітер, то чекайте на покращення погоди.
  • Дощ до негожого літа.

Пам’ятні події 10 травня

  • 1881 – Румунію проголошено королівством.
  • 1925 – у Києві урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, побудований за проєктом Євгена Патона.
  • 1940 – Вермахт вторгнувся на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.
  • 1940 – Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем'єром став Вінстон Черчилль.
  • 1975 – американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд був побитий тільки через 12 років).
  • 1993 – у Киргизстані запроваджено національну валюту (сом).
  • 1993 – на вершині Евереста одночасно зібралися 40 чоловік з дев'яти експедицій – рекордна кількість людей на цій горі.
  • 1995 – У Таджикистані запроваджено таджицький рубль, який у жовтні 2000 року замінено на сомоні.
  • 1997 – у селі Семашки в Чечні викрадена знімальна група телекомпанії НТВ на чолі з журналісткою Оленою Масюк.
  • 2006 – землетрус силою 4,7 бали за шкалою Ріхтера відбувся в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни.
  • 2017 – випуск культового коміксу про походження Бетмена, «Бетмен: Рік перший», українською.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Еразм, Онисим, Симеон, Ісидора, Таїсія.

Теги: свята традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міжнародний день цирку відзначається 20 квітня
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 квiтня, 00:09
Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень 8-13°
Помірні дощі та 21° тепла: прогноз погоди на 17 квітня
17 квiтня, 05:41
За даними прокуратури, уродженцю Республіки Карелія РФ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави
Митрополита Святогірської лаври Арсенія взято під варту: що загрожує священнику
25 квiтня, 09:50
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
28 квiтня, 08:00
У Києві вночі 7-9° тепла
Без опадів та 23° тепла: прогноз погоди на 30 квітня
30 квiтня, 05:23
27 квітня – День ветеринара
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:55
Великий Четвер або Чистий четвер – один із головних днів Страсного тижня перед Великоднем
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
2 травня, 08:00
У Страсну п'ятницю згадують всі земні страждання Ісуса Христа
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
3 травня, 06:40
Через атаку ударних безпілотників, які запустили російські загарбники, у Сумах об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення
Ворожа атака на Суми. Оголошення Росією в розшук українських політиків. Головне за ніч
6 травня, 06:06

Суспільство

10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Суд розглянув справу про поновлення Фаріон на посаді професора вишу
Суд розглянув справу про поновлення Фаріон на посаді професора вишу
До і після служби. Генерал Залужний показав свої знакові фото
До і після служби. Генерал Залужний показав свої знакові фото
Коломойського розвеселив вирок судді щодо запобіжного заходу (фото)
Коломойського розвеселив вирок судді щодо запобіжного заходу (фото)
Хакери зламали супутниковий ефір низки українських каналів і запустили показ параду в Москві
Хакери зламали супутниковий ефір низки українських каналів і запустили показ параду в Москві
Що кримінального у «колорадській стрічці». Пояснення історика до 9 Травня
Що кримінального у «колорадській стрічці». Пояснення історика до 9 Травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
382K
Парад Путіна. Які президенти приїхали до диктатора (список)
93K
Знаки природи. Парад Путіна накрив сніг (фото)
87K
«Завжди у бойовій готовності». Путін під час параду знову пригрозив ядерною зброєю
14K
Масштабна повітряна тривога лунала через загрозу балістики
11K
Екскерівник молдовської розвідки: Призначення Данілова послом у Молдову – не випадкове
11K
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч

Новини

Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Вчора, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Вчора, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
8 травня, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
8 травня, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
8 травня, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
7 травня, 06:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua