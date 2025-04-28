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Місячний календар стрижок на травень 2025: коли краще оновлювати зачіску?

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
Тетяна Єрмоленко
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Весна продовжує надихати на оновлення іміджу та дбайливий догляд за собою
фото: pixabay.com

Календар вдалих днів для стрижки волосся за місячними фазами

Фази Місяця залишаються перевіреним орієнтиром для вибору найкращого часу для візиту до перукаря. Дотримання місячного календаря може позитивно вплинути на стан вашого волосся та зробити результат доглядових процедур більш помітним.

Саме тому редакція «Главкома» створила спеціальний календар, що підкаже найкращий час для візиту до салону краси. Місячний календар стрижок містить поради щодо вибору днів для стрижки, фарбування та доглядових процедур для волосся.

Сприятливі дні для стрижки у травні 2025

Місячний календар стрижок на травень 2025 року
Місячний календар стрижок на травень 2025 року
інфографіка: glavcom.ua

Згідно з місячними фазами, найбільш вдалими будуть такі дати:

  • Дні для кардинального оновлення зачіски: 2, 6–7, 11–12, 16, 20, 24, 28, 30 травня.
  • Підходящі дні для легкого підстригання: 4, 9, 15, 19, 22 травня.
  • Час для м’яких корекцій та доглядових процедур: 5, 13, 17, 26 травня.

У ці дні волосся краще реагує на втручання – воно швидко відновлюється, набуває здорового вигляду й зберігає форму довше.

Невдалі дні для стрижки у травні 2025

У травні 2025 року не варто планувати стрижку на такі дати: 1, 3, 8, 10, 14, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31 травня.

У цей період бажано обмежитися звичайним доглядом, уникаючи значних змін.

Якщо все ж таки доведеться відвідати перукаря у ці дні, варто пам’ятати, що результат може виявитися не таким як хотілося. Зачіска швидше втратить форму, а волосся буде повільніше відновлюватися.

Коли фарбувати волосся у травні 2025

Найсприятливіші дні для зміни або оновлення кольору волосся:

  • Для радикальної зміни кольору: 2, 10, 19, 27 травня.
  • Для додавання свіжих відтінків: 3, 7, 12, 16, 21 травня.
  • Для легкої корекції кольору: 6, 14, 18, 24 травня.

У ці дні колір вийде яскравим, рівномірним, а результат – довготривалим.

Коли варто відмовитися від фарбування у травні 2025

Краще не фарбувати волосся у такі дні: 4, 5, 9, 13, 17, 23, 30 травня.

Фарбування в ці дати може призвести до непередбачуваних результатів – колір може лягти нерівномірно або швидко змитися. Щоб уникнути розчарування, зачекайте більш сприятливого моменту.

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Теги: жінка травень календар

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Життя

Місячний календар стрижок на травень 2025: коли краще оновлювати зачіску?
Місячний календар стрижок на травень 2025: коли краще оновлювати зачіску?
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