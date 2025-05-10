10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна працювати у землі

10 травня відзначається Всесвітній день руху для здоров’я, Всесвітній день господарювання та День довіри своїй інтуїції. Віряни вшановують пам’ять апостола Симона Зилота.

Всесвітній день руху для здоров’я

День руху для здоров’я було офіційно впроваджено в суботу 10 травня 2003 р. Ініціаторами виступили держави-члени ВООЗ після успіху Всесвітнього дня охорони здоров’я на тему «Рух заради здоров’я», який відбувся у 2002 р. Державам-членам пропонується щороку відзначати День руху за здоров’я, щоб пропагувати фізичну активність як важливу для здоров’я та добробуту.

Відомо, що рух продовжує життя. А його відсутність навпаки, дається взнаки на організмі людини. Гіподинамія – саме так називають малорухливий спосіб життя – суттєво погіршує процес обміну речовин в організмі.

Мета цього свята спонукати людей до фізичної активності. Ми повинні рухатися при першій можливості. Якщо робота є причиною пасивного способу життя, необхідно займатися фізичними справами, відвідувати фітнес-центр, займатися будь-яким видом спорту.

Всесвітній день господарювання

Цей день присвячений визнанню та оцінці роботи професіоналів з управління об’єктами, які відіграють вирішальну роль у забезпеченні безпеки, ефективності та стійкості будівель та інфраструктури. Управління об’єктами охоплює широкий спектр діяльності, включаючи технічне обслуговування, ремонт, прибирання, безпеку та керування енергією тощо. Це складна та відповідальна сфера, яка вимагає високого рівня знань, навичок та професіоналізму.

День довіри своїй інтуїції

Цей день спонукає людей прислухатися до свого внутрішнього голосу та довіряти своїм інстинктам. Інтуїція – це здатність зрозуміти щось негайно, без необхідності свідомого міркування. Це потужний інструмент, який може допомогти людям приймати рішення, вирішувати проблеми та орієнтуватися в життєвих труднощах.

У День довіри своїй інтуїції людям пропонується приділити трохи часу, щоб помірувати про інтуїцію та прислухатися до своєї інтуїції, а також поділитися історіями та досвідом з іншими про те, як довіра до інтуїції допомогла їм у житті.

Яке сьогодні релігійне свято

10 травня у церковному календарі – день пам’яті апостола Симона. Святий апостол Симон Зилот був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він також відомий як Симон Кананит. Його прізвисько Зилот у перекладі з грецької означає «ревнитель». Це вказує на його ревності до іудейського закону.

Симон був присутній на першому диві Ісуса – перетворенні води в вино на весіллі в Кані Галилейській. Він прийняв дар Святого Духа разом з іншими апостолами в день П’ятидесятниці.

Святий апостол Симон проповідував в Іудеї, Єгипті, Лівії, Киринеї та Британії. За преданням, Симон Зилот помер мученицькою смертю на Чорноморському узбережжі Кавказу, можливо в Абхазії або Персії.

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Що не можна робити цього дня

Не можна працювати в землі.

Краще не сваритися і не лихословити.

Не варто вживати алкогольні напої.

Не можна, щоб ваш гаманець був порожнім.

Народні прикмети

Птахи співають до світанку – буде дощ.

Якщо кріт розкидає землю навколо нори, то буде дощ.

Якщо під час дощу сильний вітер, то чекайте на покращення погоди.

Дощ до негожого літа.

Пам’ятні події 10 травня

1881 – Румунію проголошено королівством.

1925 – у Києві урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, побудований за проєктом Євгена Патона.

1940 – Вермахт вторгнувся на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.

1940 – Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем'єром став Вінстон Черчилль.

1975 – американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд був побитий тільки через 12 років).

1993 – у Киргизстані запроваджено національну валюту (сом).

1993 – на вершині Евереста одночасно зібралися 40 чоловік з дев'яти експедицій – рекордна кількість людей на цій горі.

1995 – У Таджикистані запроваджено таджицький рубль, який у жовтні 2000 року замінено на сомоні.

1997 – у селі Семашки в Чечні викрадена знімальна група телекомпанії НТВ на чолі з журналісткою Оленою Масюк.

2006 – землетрус силою 4,7 бали за шкалою Ріхтера відбувся в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни.

2017 – випуск культового коміксу про походження Бетмена, «Бетмен: Рік перший», українською.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Еразм, Онисим, Симеон, Ісидора, Таїсія.