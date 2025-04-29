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Церковний календар на травень 2025 року: коли святкуємо Вознесіння Господнє

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Церковний календар на травень 2025 року: коли святкуємо Вознесіння Господнє
Релігійні свята у травні 2025 року

Які свята відзначають віряни у травні 2025 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у травні 2025 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ/УПЦ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. 

Коли святкуємо Вознесіння Господнє?

Головні церковні свята у травні 2025 року за новим календарем

  • 8 травня – апостола і євангелиста Івана Богослова; 
  • 9 травня – перенесення мощей Миколи Чудотворця;
  • 11 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія;
  • 29 травня – Вознесіння Господнє.

Перелік свят у церковному календарі на травень 2025 року:

Дата

Православне свято

1 травня

святого пророка Єремії
2 травня

святого Анатасія Великого, архієпископа Олександрійського

3 травня

святого преподобного Теодосія Печерського
4 травня

святої мучениці Пелагії
5 травня святої мучениці Ірини

6 травня

святого Йова

7 травня

святого мученика Акакія

8 травня

Апостола і євангелиста Івана Богослова

святого преподобного Арсенія Великого

9 травня

перенесення мощей Миколая Чудотворця

святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора

10 травня

святого апостола Симона Зилота

11 травня

святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’ян

12 травня

святих Епіфанія і Германа

13 травня

святої мучениці Глікерії
14 травня святого мученика Ісидора

15 травня

святого преподобного Пахомія Великого

16 травня

святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія
17 травня святого апостола Андроніка та інших
18 травня святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших
19 травня святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського

20 травня

святого мученика Талалея
21 травня святих рівноапостольних Костянтина і Олени

22 травня

святого мученика Василіска

23 травня

святого преподобного ісповідника Михаїла; святої преподобної Євфросинії
24 травня святого преподобного Симеона Дивногорця; святого преподобного Микити Переяславського
25 травня ретє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя
26 травня святого апостола Карпа з 70

27 травня

святого священномученика Терапонта, єпископа
28 травня святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського

29 травня

Вознесіння Господнє

преподобної мучениці Теодосії

30 травня

святого преподобного Ісаакія Далматського

31 травня

святого апостола Єрмія; святого мученика Єрмея

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Теги: релігія Українська православна церква УГКЦ свята

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