Церковний календар на травень 2025 року: коли святкуємо Вознесіння Господнє

Релігійні свята у травні 2025 року

Які свята відзначають віряни у травні 2025 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у травні 2025 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ/УПЦ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Коли святкуємо Вознесіння Господнє?

Головні церковні свята у травні 2025 року за новим календарем

8 травня – апостола і євангелиста Івана Богослова;

– апостола і євангелиста Івана Богослова; 9 травня – перенесення мощей Миколи Чудотворця;

– перенесення мощей Миколи Чудотворця; 11 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія;

– рівноапостольних Кирила і Мефодія; 29 травня – Вознесіння Господнє.

Перелік свят у церковному календарі на травень 2025 року: