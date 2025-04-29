Церковний календар на травень 2025 року: коли святкуємо Вознесіння Господнє
Які свята відзначають віряни у травні 2025 року
«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у травні 2025 року за новоюліанським календарем.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ/УПЦ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.
Коли святкуємо Вознесіння Господнє?
Головні церковні свята у травні 2025 року за новим календарем
- 8 травня – апостола і євангелиста Івана Богослова;
- 9 травня – перенесення мощей Миколи Чудотворця;
- 11 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія;
- 29 травня – Вознесіння Господнє.
Перелік свят у церковному календарі на травень 2025 року:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 травня
|
святого пророка Єремії
|2 травня
|
святого Анатасія Великого, архієпископа Олександрійського
|
3 травня
|
святого преподобного Теодосія Печерського
|4 травня
|
святої мучениці Пелагії
|5 травня
|святої мучениці Ірини
|
6 травня
|
святого Йова
|
7 травня
|
святого мученика Акакія
|
8 травня
|
Апостола і євангелиста Івана Богослова
святого преподобного Арсенія Великого
|
9 травня
|
перенесення мощей Миколая Чудотворця
святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора
|
10 травня
|
святого апостола Симона Зилота
|
11 травня
|
святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’ян
|
12 травня
|
святих Епіфанія і Германа
|
13 травня
|
святої мучениці Глікерії
|14 травня
|святого мученика Ісидора
|
15 травня
|
святого преподобного Пахомія Великого
|
16 травня
|
святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія
|17 травня
|святого апостола Андроніка та інших
|18 травня
|святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших
|19 травня
|святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського
|
20 травня
|
святого мученика Талалея
|21 травня
|святих рівноапостольних Костянтина і Олени
|
22 травня
|
святого мученика Василіска
|
23 травня
|
святого преподобного ісповідника Михаїла; святої преподобної Євфросинії
|24 травня
|святого преподобного Симеона Дивногорця; святого преподобного Микити Переяславського
|25 травня
|ретє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя
|26 травня
|святого апостола Карпа з 70
|
27 травня
|
святого священномученика Терапонта, єпископа
|28 травня
|святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського
|
29 травня
|
Вознесіння Господнє
преподобної мучениці Теодосії
|
30 травня
|
святого преподобного Ісаакія Далматського
|
31 травня
|
святого апостола Єрмія; святого мученика Єрмея
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