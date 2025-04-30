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Місячний календар на травень 2025: коли Повня та Молодик?

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
Тетяна Єрмоленко
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Місячний календар на травень 2025: коли Повня та Молодик?
П'ятий місяць року розпочнеться зростаючим Місяцем, а Повня очікується 12 травня
фото: pixabay.com

Календар місячних фаз на останній місяць весни

Століттями місячні цикли слугували нашим пращурам надійним дороговказом у щоденному житті. Вони визначали за Місяцем оптимальний час для посіву, збору врожаю, рибальства та морських подорожей. І хоча сьогодні ми живемо в еру передових технологій, вплив місячних фаз на людське життя залишається важливим елементом нашої орієнтації у світі.

«Главком» підготував детальний календар усіх місячних фаз на травень 2025 року, який допоможе вам спланувати свої справи у гармонії з ритмами нічного світила.

Фази Місяця у травні 2025

  • 1-11 травня – зростаючий Місяць.
  • 12 травня – повний Місяць.
  • 13-26 травня – спадаючий Місяць.
  • 27 травня – новий Місяць (Молодик).
  • 28-31 травня – зростаючий Місяць.

Існує простий спосіб визначити фазу Місяця просто глянувши на небо. Спостерігаючи за обрисами нічного світила, зверніть увагу на його форму. Коли Місяць має вигляд, що нагадує літеру «С», це вказує на його спадаючу фазу: він «старішає». Натомість, якщо ви уявно домалюєте вертикальну риску до видимого контуру і отримаєте щось схоже на літеру «Р», це свідчить про зростаючу фазу – Місяць «росте».

Такий мнемонічний прийом з використанням українських літер стане у нагоді для швидкого визначення поточної фази Місяця, особливо коли ви не маєте доступу до місячного календаря.

Новий Місяць у травні 2025

27 травня 2025 року настане Молодик – особлива фаза, коли Місяць вишиковується між Землею та Сонцем. У цей момент супутник нашої планети майже неможливо побачити неозброєним оком через його розташування відносно сонячних променів.

Знавці астрології та послідовники лунних впливів одностайні у своїх переконаннях: саме в період Молодика відкривається ідеальне «вікно можливостей» для старту нових ініціатив, планування важливих справ та визначення стратегічних напрямків розвитку. Цей час вважається енергетично потужним для закладання фундаменту майбутніх досягнень.

Місячний календар на травень 2025
Місячний календар на травень 2025
інфографіка: glavcom.ua

Як новий Місяць впливає на людину

Молодик часто супроводжується примітним піднесенням життєвих сил та творчого потенціалу в багатьох людей. У цю фазу місячного циклу спостерігається природний приплив натхнення, що спонукає до ініціативності та запуску свіжих проєктів. Багато хто відчуває особливий ентузіазм та внутрішній поштовх до реалізації нових задумів саме в цей період.

Повний Місяць у травні 2025

Повний Місяць у травні 2025 року можна буде спостерігати 12 числа. Цей період вважається оптимальним для завершення проєктів, що вже тривають, та для аналізу досягнутих результатів. Саме під час Повні астрологи рекомендують закривати поточні питання та робити висновки щодо виконаної роботи.

Як повний Місяць впливає на людину

У період Повного Місяця люди можуть відчувати емоційні коливання та зміни в рівні енергії. Деякі стають більш вразливими й емоційними, інші – навпаки, можуть відчувати втому та апатію.

Такі стани є природними, адже під впливом місячних фаз емоційний баланс і життєва енергія часто змінюються інтенсивніше, ніж у звичайні дні. Реакція на місячні цикли у кожного індивідуальна: для когось вони майже непомітні, а для когось – досить виражені.

Сприятливі та несприятливі дні травня

Сприятливі дні для реалізації нових ідей та проєктів у травні припадають на період з 1 по 11 травня, коли Місяць зростає.

  • Найкращі дати для досягнення цілей: 4, 8, 13, 17, 21, 25, 30 травня.
  • Несприятливі дні: 27 травня (Молодик) та 12 травня (Повня).

У ці дні краще уникати важливих рішень або великих покупок. Потенційно складніші дні: 2, 7, 11, 16, 19, 23, 28 травня.

Рекомендовані дні за сферами діяльності

  • Робота та бізнес: найбільш продуктивний період для покращення справ у роботі та бізнесі – з 13 по 26 травня.
  • Особисті стосунки: сприятливі дати для створення романтичної атмосфери – 3, 9, 14, 18, 22, 29 травня.
  • Подорожі: вдалий час для дослідження нових місць – 5, 10, 15, 19, 24, 31 травня.
  • Спорт і творчість: рекомендовані дати для активностей – 2, 7, 11, 16, 20, 26 травня.

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Теги: календар Місяць Планета Земля Сонце

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