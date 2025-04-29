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Місячний посівний календар на травень 2025: активна фаза весняних робіт у саду та городі

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
Тетяна Єрмоленко
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Місячний посівний календар на травень 2025: активна фаза весняних робіт у саду та городі
Травень – це час, коли дачні ділянки стають головним місцем активності для садівників та городників
фото: pixabay.com

Календар посадок на травень: найкращі дні для висадки та догляду

У травні польові роботи досягають піку. Ґрунт уже прогрівся, а погодні умови стають дедалі стабільнішими. Саме зараз час висівати основні культури, обробляти дерева та кущі, а також завершити весняні підготовчі заходи.

У цьому місяці важливо грамотно розподілити зусилля – від висадки розсади до боротьби з бур’янами й шкідниками. Варто оновити ґрунт під багаторічниками, обрізати зайві гілки, та не забути про догляд у теплицях.

Щоб було простіше зорієнтуватися, «Главком» склав для вас детальний місячний посівний календар на травень 2025 року.

Сприятливі та несприятливі дні у травні

Місячні фази у травні мають значний вплив на ріст та розвиток рослин. Дотримання календаря допоможе підібрати найкращі дати для різних видів робіт.

  • Сприятливі дні для посадок, підживлення, обрізки та іншого догляду: 1-3, 8-11, 13-17, 21, 22, 25, 29 і 30 травня.
  • Небажані дні, коли краще не займатися садово-городніми справами: 12, 18-20, 26-28 травня.

У ці дні особливо ефективно займатися висіванням овочів, пересадкою саджанців, профілактикою хвороб та підживленням. А в несприятливі періоди краще зробити перерву в роботах.

Посівний календар на травень 2025
Посівний календар на травень 2025
інфографіка: glavcom.ua

Плануємо травневі справи разом із місячним календарем 2025

Місячний посівний календар допоможе спланувати всі важливі етапи робіт, щоб виростити міцні та врожайні рослини.

Овочі до столу та на зберігання
Картопля 16, 17, 25
Батат 6, 7, 11
Морква, буряк, пастернак 16, 17, 25
Редиска, ріпа 1-3, 8-11, 16-17, 21-25, 29, 30
Цибуля ріпчаста 16, 17, 25
Томати, огірки, перець, капуста, гарбузи, кабачки, дині 1-3, 8-11, 16-17, 21-25, 29, 30
Кукурудза 8-10, 29, 3
Зелень та трави
Коріандр, рукола, кріп, петрушка, шпинат, редиска, рання капуста 1-3, 8-11, 13-17, 21-25, 29, 30
Плодові культури
Полуниця, малина, смородина, аґрус 1, 16, 17, 25, 29-31
Яблуня 13-17, 25
Груша, айва 8-11, 16-17, 25
Черешня 4, 5, 25, 31
Виноград 11, 13–17
Калина, шипшина, обліпиха, горобина 11, 13–15, 25, 29, 30
Декоративні та інші рослини
Декоративні дерева й чагарники 16, 17, 25
Газони, однорічники, багаторічні, цибулинні, бульбові 6, 7, 11
Хвойні породи 16, 17, 25
Ліани, живоплоти 1-3, 8-11, 16-17, 21-25, 29, 30

Місячний календар садівника-городника на травень 2025

1-2 травня: Підготовчий етап. Перевірте інвентар, підготуйте насіння та ґрунт.

3-4 травня: Найкращий час для посіву зелені: шпинат, кріп, редиска, коріандр, петрушка, капуста. Також ці дні сприятливі для висіву редиски та ріпи.

5-6 травня: Чудовий момент для обробки ґрунту: розпушування, боротьба з бур’янами та внесення органіки.

7-8 травня: Оптимально висівати томати, перець, баклажани. Також підходить для посадки батату, кукурудзи, газонних трав і декоративних рослин.

9-11 травня: Гарний період для підживлення рослин і роботи з багаторічниками. Доглядайте за розсадою, висівайте зелень, мікрозелень, редиску, ріпу, кукурудзу, салати. 11 травня – вдалий день для висадки полуниці, малини, винограду, калини, обліпихи.

12-15 травня: Час для вирівнювання грядок, додаткового розпушення ґрунту та профілактики шкідників. Сприятливі дні для посадки винограду, декоративних чагарників, зелені, часнику, порею, хвойних порід.

16-17 травня: Ідеальні дні для посадки коренеплодів у відкритий ґрунт: моркви, буряка, пастернаку, картоплі, ріпчастої цибулі. Також варто висаджувати огірки, перець, капусту, гарбузи, кабачки, дині, зелень, шніт. Добре приживаються дерева, кущі, газони, квіти.

18-20 травня: Продовжуйте роботу з ґрунтом, висаджуйте багаторічники, доглядайте за рослинами та теплицями.

21-23 травня: Сприятливий період для догляду за парниками й кімнатними рослинами. Також вдалий час для посіву зелені, салатів, редиски, ріпи, догляду за баштанними культурами.

24 травня: Завершуйте підготовку до літа: перевірка систем поливу, чистка інструментів, остаточне доопрацювання грядок.

25 травня: Один із найсприятливіших днів місяця. Висаджуйте картоплю, моркву, буряк, цибулю, часник, батат, ягідні кущі, плодові дерева, декоративні рослини, газон, багаторічники.

26-28 травня: Продовжуйте догляд за насадженнями, удобрюйте та прополюйте. Можна висівати зелень і слідкувати за здоров’ям рослин.

29-30 травня: Завершуйте посадку овочів, зелені, квітів. Висаджуйте декоративні кущі та дерева, кукурудзу, дині, виноград, живоплоти.

31 травня: Сприятливий день для завершальних посадкових робіт: полуниця, смородина, черешня, декоративні дерева і чагарники.

Додаткові поради на травень:

  • ретельне розпушування ґрунту й насичення його поживними речовинами; 
  • ревізія та підготовка садового інструменту; 
  • створення плану для посівної; 
  • ознайомлення з сучасними агротехнічними методами; 
  • турбота про кімнатні рослини.

У травні важливо слідкувати за вологістю та стабільністю температур. Якщо ночі ще прохолодні, використовуйте плівкові укриття або теплиці для теплолюбних культур.

Не забувайте також про догляд за плодовими культурами та підготовку ділянки до літнього сезону.

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Теги: овочі фрукти календар

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