13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не варто відмовляти у допомозі
Православні всього світу 13 липня святкують Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів, учнів Ісуса Христа.
Собор дванадцяти апостолів
Свято присвячене апостолам Петру, Андрію, Якову, Іоанну Богослову, Пилипу, Варфоломію, Хомі, Левію Матвію, Якову Алфею, Іуді Тадею і Симону Кананіту, а також апостолу Матвію, обраному замість Іуди Іскаріота.
У День 12 апостолів прийнято згадувати людей, які першими повірили в Христа і пішли за ним. Імена 12-ти учнів Ісуса: Петро і його брат Андрій, Яків Зеведеїв і його брат Іван, Пилип, Варфоломій, Хома, Левій Матвій, Яків Алфеїв, Тадей (Юда Яковів), Симон Зилот і Матвій. 12 найближчих учнів були поруч із Сином Божим до кінця його земного шляху і продовжили нести вчення Христа, не засумнівавшись у ньому ні на мить.
У цей день також згадують про слабкість Петра, яку він виявив, коли тричі відрікся від Христа, і зраду Юди.
Сьогодні прийнято відвідувати храми, молитися за себе і свою сім'ю. Якщо вам не вдається прийти до церкви, прочитайте молитву 12 апостолам вдома. Також в цей день люди просять один в одного пробачення, миряться і забувають образи.
Народні прикмети на 13 липня:
- Зозуля кує – літо буде довге і тепле.
- Після дощу лящ із води показує голову – до теплого вечора.
- З цього дня літо котиться зимі назустріч.
- Ранкова роса – до сонячної погоди, нема роси – чекай опадів.
- Сон з 12 на 13 липня може бути віщим і виповнитися на дев'ятий день. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.
Що не рекомендується робити 13 липня:
- Пити алкоголь і грати в азартні ігри.
- Сваритися, лаятися і пліткувати.
- Відмовляти кому-небудь в допомозі.
- Виходити з дому без оберега.
- Призначати важливі зустрічі в першій половині дня – найімовірніше, вони не принесуть бажаного ефекту.
У кого іменини 13 липня?
Іменини сьогодні святкують Андрій, Варфоломій, Іван, Матвій, Петро, Сафон, Пилип, Хома, Яків, Маргарита, Андрій, Генріх, Ернест.