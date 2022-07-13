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  3. Обстріл Миколаєва: постраждали 12 людей (відео)
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    Новини

    Обстріл Миколаєва: постраждали 12 людей (відео)

    Загалом по місту було виявлено 24 вирви від ракет - Обстріл Миколаєва: постраждали 12 людей (відео)
    Загалом по місту було виявлено 24 вирви від ракет
    фото: кадр з відео

    Сєнкевич розповів про наслідки обстрілів Миколаєва

    Сьогодні, 12 липня, росіяни обстріляли Миколаїв системами С-300 та РСЗВ із території тимчасово окупованої Херсонщини. Внаслідок обстрілів поранення отримали 12 осіб. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

    Сєнкевич розповів, що один двоповерховий будинок згорів ущент, у довколишніх будівлях пошкодження від уламків та ударної хвилі. Ще в одній п’ятиповерхівці хвіст ракети пробив перекриття від 5 до 3 поверху.

    Крім того, вщент зруйнований корпус однієї з миколаївських шкіл. Також в інших корпусах закладу побиті вікна і двері.

    Також пошкоджень зазнали дві лікарні – в них вибиті вікна, у деяких приміщеннях обвалилась стеля. Подібні руйнування у приміщеннях банку та пошти.

    Внаслідок обстрілів 5 тролейбусів не підлягають відновленню.

    Поцілили ракети і на територію рибного підприємства, де зруйновані будівлі та транспорт.

    Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи.

    Пізніше стало відомо, що від ворожих обстрілів пошкоджень зазнали дві лікарні у Миколаєві. У будівлях вибиті вікна, у деяких приміщеннях впала стеля.

    Також внаслідок обстрілу Миколаєва повністю зруйновано один із корпусів школи, а сусідні – пошкоджено.

    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна транспорт окупація #stoprussia
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    Обстріл Миколаєва: постраждали 12 людей (відео)