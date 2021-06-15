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    15 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Щороку 15 червня відзначають День захисту людей похилого віку - 15 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Щороку 15 червня відзначають День захисту людей похилого віку
    Фото з відкритих джерел

    Не можна у цей день ходити в ліс

    15 червня світ відзначає День захисту людей літнього віку та Всесвітній день вітру.

    За народним календарем 15 червня – День Никифора, або В’юн. Цей день наші предки пов’язували з відпочинком та розвагами.

    День захисту людей літнього віку

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    15 червня рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 19 грудня 2011 року святкують Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання стосовно літніх людей. В Україні цей день називають Днем захисту літніх людей. Його мета — привернути увагу суспільства до проблеми упередженого ставлення і зловживання стосовно літніх людей.

    За класифікацією ВООЗ, до категорії людей літнього віку належать особи старше 60 років. В багатьох розвинених країнах світу за останні десятиріччя значно зросла частка людей похилого віку.

    Всесвітній день вітру

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    15 червня у світі святкують Всесвітній день вітру. Мета цього дня - підвищення розуміння суспільства потенціалу та невичерпності вітрових ресурсів і позитивних ефектів, які дає використання відновлюваних джерел енергії.

    Цього дня у багатьох країнах проводяться численні заходи, які пропагують екологічно чисте і поновлюване джерело енергії – вітер.

    Яке сьогодні церковне свято

    Святий Никифор - сповідник
    Святий Никифор - сповідник

    За календарем віряни відзначають день святителя Никифора сповідника, Патріарха Константинопольського.

    Святитель Никифор був видатним церковним діячем свого часу, «прикрасою століття і кафедри» і, багато послуживши Церкви, залишив велику духовну спадщину — численні праці історичного, догматичного і канонічного змісту.

    Традиції свята

    Фото: pixabay.com
    Фото: pixabay.com

    В цей день наші предки збиралися гучними компаніями на околиці села та спілкувалися між собою. Вважалося, що цього дня потрібно плести вінки з в’юна.

    Під час роботи дівчата мали думати про своє майбутнє. Люди вірили, що все, що намріяла дівчина, плетучи вінок, обов’язково має здійснитися.

    Що потрібно робити

    Будинки в цей день прикрашали гілками беріз і вінками.

    На стіл обов’язково ставили свіжоспечений коровай.

    Що не можна робити

    • Не можна у цей день ходити в ліс.
    • Не можна сьогодні заводити домашніх тварин.
    • Не можна гучно святкувати у цей день.
    • Не можна лаятися, сваритися і з’ясовувати стосунки.

    Народні прикмети на 15 червня

    • Горобці б’ються та граються – очікуй гарної погоди найближчим часом.
    • З самого ранку 15 червня сонце перебуває ніби в невеликому тумані – значить, погода буде тихою і теплою.
    • Дощ пішов – прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.
    • Вітер 15 червня вз Заходу дме – найближчим часом буде похолодання.

    Іменини

    • Православні: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна.
    • Католицькі: Софія, Іоанн, Ісидор.

    Раніше повідомлялося, що наприкінці червня українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.

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    Теги: ООН свята українці урожай вітер традиції ВООЗ
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    15 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони