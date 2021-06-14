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    У Києві скасували масову вакцинацію через свята

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    Центр вакцинації у столичному МВЦ відкрили 29 травня. Щеплення роблять у вихідні дні вакциною CoronaVac - У Києві скасували масову вакцинацію через свята
    Центр вакцинації у столичному МВЦ відкрили 29 травня. Щеплення роблять у вихідні дні вакциною CoronaVac
    Фото: Тетяна Зайченко, Главком

    Киянам запропонують перенести вакцинацію або скасувати запис

    У Києві скасували масову вакцинацію від Covid-19 на базі Міжнародного виставкового центру у вихідні 19-20 і 26-27 червня в зв'язку з майбутніми святами. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Helsi.me

    «Згідно з повідомленням системи helsi.me, киянам, котрі раніше записалися в системі на зазначені дати, запропонують перенести вакцинацію на 17-18 червня або скасувати запис», – пише ЗМІ.

    Водночас за даними «Главкому», на вищевказані дати записатись наразі неможливо. «Запис до лікаря недоступний», – йдеться на сайті Helsi.me.

    Скріншот з сайту helsi.me
    Скріншот з сайту helsi.me

    До слова, керівництво Київщини вирішує, де відкрити центри вакцинації у наступні вихідні

    Як повідомлялося, у центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, за 12-13 червня вакциновано 6410 людей. Усього від початку масової вакцинації у центрі вакциновано майже 15 тисяч людей.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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    Теги: вихідні Київ свята щеплення вакцинація коронавірус
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    У Києві скасували масову вакцинацію через свята