У Києві скасували масову вакцинацію через свята

Киянам запропонують перенести вакцинацію або скасувати запис

У Києві скасували масову вакцинацію від Covid-19 на базі Міжнародного виставкового центру у вихідні 19-20 і 26-27 червня в зв'язку з майбутніми святами. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Helsi.me

«Згідно з повідомленням системи helsi.me, киянам, котрі раніше записалися в системі на зазначені дати, запропонують перенести вакцинацію на 17-18 червня або скасувати запис», – пише ЗМІ.

Водночас за даними «Главкому», на вищевказані дати записатись наразі неможливо. «Запис до лікаря недоступний», – йдеться на сайті Helsi.me.

Скріншот з сайту helsi.me

До слова, керівництво Київщини вирішує, де відкрити центри вакцинації у наступні вихідні

Як повідомлялося, у центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, за 12-13 червня вакциновано 6410 людей. Усього від початку масової вакцинації у центрі вакциновано майже 15 тисяч людей.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.