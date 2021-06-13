Свята й вихідні в липні: як відпочиватимуть українці
Усього в другому місяці літа 31 календарний день, з них 22 – робочих і 9 – вихідних
У липні 2021 нас чекає досить спокійний місяць, в якому немає додаткових святкових вихідних. Так що ті, у кого не передбачена відпустка, зможуть продуктивно попрацювати в цей період, ідеться у матеріалі «РБК-Україна».
Усього в другому місяці літа 31 календарний день, з них 22 – робочих і 9 – вихідних. Місяць почнеться з четверга, а закінчиться суботою. Додаткові святкові або скорочені дні не передбачені.
Вихідними днями в липні стануть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 число.
Усі свята в липні 2021:
- 1 липня – День архітектури України.
- 2 липня – День працівника Державної податкової служби України.
- 4 липня – День Військово-Морських сил України.
- 6 липня – День військ ППО Збройних сил України.
- 7 липня – День працівника природно-заповідної справи.
- 11 липня – День рибалки; Всесвітній день народонаселення.
- 12 липня – Всесвітній день бортпровідника.
- 16 липня – День бухгалтера.
- 18 липня – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, Міжнародний день Нельсона Мандели.
- 25 липня – День Флоту України; День працівників торгівлі.
- 28 липня – Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами; День PR-фахівця.
- 30 липня – День системного адміністратора.
Липень є одним з місяців, у якому не передбачено додаткових днів для відпочинку. До таких, крім літнього місяця, належать також лютий, вересень, листопад, а в цьому році був і квітень через пізній Великдень.
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