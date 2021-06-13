Свята й вихідні в липні: як відпочиватимуть українці

Усього в другому місяці літа 31 календарний день, з них 22 – робочих і 9 – вихідних

У липні 2021 нас чекає досить спокійний місяць, в якому немає додаткових святкових вихідних. Так що ті, у кого не передбачена відпустка, зможуть продуктивно попрацювати в цей період, ідеться у матеріалі «РБК-Україна».

Усього в другому місяці літа 31 календарний день, з них 22 – робочих і 9 – вихідних. Місяць почнеться з четверга, а закінчиться суботою. Додаткові святкові або скорочені дні не передбачені.

Вихідними днями в липні стануть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 число.

Усі свята в липні 2021:

1 липня – День архітектури України.

2 липня – День працівника Державної податкової служби України.

4 липня – День Військово-Морських сил України.

6 липня – День військ ППО Збройних сил України.

7 липня – День працівника природно-заповідної справи.

11 липня – День рибалки; Всесвітній день народонаселення.

12 липня – Всесвітній день бортпровідника.

16 липня – День бухгалтера.

18 липня – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, Міжнародний день Нельсона Мандели.

25 липня – День Флоту України; День працівників торгівлі.

28 липня – Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами; День PR-фахівця.

30 липня – День системного адміністратора.

Липень є одним з місяців, у якому не передбачено додаткових днів для відпочинку. До таких, крім літнього місяця, належать також лютий, вересень, листопад, а в цьому році був і квітень через пізній Великдень.

Раніше повідомлялося, що наприкінці червня українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.