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    Свята й вихідні в липні: як відпочиватимуть українці

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    . Місяць почнеться з четверга, а закінчиться суботою - Свята й вихідні в липні: як відпочиватимуть українці
    . Місяць почнеться з четверга, а закінчиться суботою
    Фото: kalendari.co.ua

    Усього в другому місяці літа 31 календарний день, з них 22 – робочих і 9 – вихідних

    У липні 2021 нас чекає досить спокійний місяць, в якому немає додаткових святкових вихідних. Так що ті, у кого не передбачена відпустка, зможуть продуктивно попрацювати в цей період, ідеться у матеріалі «РБК-Україна».

    Усього в другому місяці літа 31 календарний день, з них 22 – робочих і 9 – вихідних. Місяць почнеться з четверга, а закінчиться суботою. Додаткові святкові або скорочені дні не передбачені.

    Вихідними днями в липні стануть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 число.

    Усі свята в липні 2021:

    • 1 липня – День архітектури України.
    • 2 липня – День працівника Державної податкової служби України.
    • 4 липня – День Військово-Морських сил України.
    • 6 липня – День військ ППО Збройних сил України.
    • 7 липня – День працівника природно-заповідної справи.
    • 11 липня – День рибалки; Всесвітній день народонаселення.
    • 12 липня – Всесвітній день бортпровідника.
    • 16 липня – День бухгалтера.
    • 18 липня – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, Міжнародний день Нельсона Мандели.
    • 25 липня – День Флоту України; День працівників торгівлі.
    • 28 липня – Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами; День PR-фахівця.
    • 30 липня – День системного адміністратора.

    Липень є одним з місяців, у якому не передбачено додаткових днів для відпочинку. До таких, крім літнього місяця, належать також лютий, вересень, листопад, а в цьому році був і квітень через пізній Великдень.

    Раніше повідомлялося, що наприкінці червня українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.

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    Теги: вихідні свята українці відпустка
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    Свята й вихідні в липні: як відпочиватимуть українці