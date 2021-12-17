17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Намагайтеся в цей день не лихословити і не вступати в конфлікти

17 грудня в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби. Християни східного обряду вшановують пам'ять Святої великомучениці Варвари Іліопольської.

17 грудня кожного року у світі відзначається Міжнародний день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості.

День працівника державної виконавчої служби України

День працівника державної виконавчої служби України – професійне свято працівників виконавчої служби Міністерства юстиції України, яке відзначається в країні з 2009 року.

Щорічно під час заходів, присвячених даті, відзначається, що діяльність цієї сфери спрямована на дотримання принципів законності, справедливості та гуманізму і створює основу для розвитку України як сучасної правової держави.

Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості

17 грудня кожного року у світі відзначається Міжнародний день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості. З ідеєю введення такого дня виступила міжнародна організація Sex Workers’ Rights Advocacy Network, а обрати відповідним днем саме 17 грудня запропонувала порноактриса, повія та сексолог Енні Спрінкл. Спочатку подія була проголошена днем вшанування пам’яті жертв вбивці з Грін Рівер, що у Вашингтоні. У 2001 році у Венеції вперше відбувся Всесвітній конгрес працівників сексуальної індустрії, на якому вони обговорювали складнощі сфери своєї діяльності та шукали шляхи розв’язання проблем.

У цієї дати, покликаної звернути увагу суспільства на проблеми, пов'язані з жорстокістю і насильством, яким нерідко піддаються працівники сфери сексуальних послуг, є своя традиція, що отримала назву «Марш червоних парасольок» (March of the Red Umbrellas). Цього дня всі небайдужі до проблеми дискримінації секс-працівників виходять на вулиці з червоними парасольками.

Червона парасолька є символом захисту від жорстокості стосовно жінок, які заробляють проституцією, з боку міліції, сутенерів, клієнтів і лукавого суспільства. Вперше червона парасолька як символ опору з’явилась 2001 року у Венеції на Першому всесвітньому конгресі секс-працівників.

Яке сьогодні релігійне свято

17 грудня відзначається пам'ять святої Варвари Іліопольської

За народним календарем, 17 грудня – День святої Варвари. Цього дня намагалися не працювати. Дозволялося лише шити і вишивати. Вірили, що у вироби, виготовлені 17 грудня, впліталися божественні частинки.

Святій Варварі молилися переважно жінки, щоб вона захистила їхніх дітей від хвороб, а самих жінок – від несправедливості з боку чоловіків і свекрухи.

Традиції, звичаї та обряди дня

У наших пращурів існувало повір’я, що з дня Варвари Дід Мороз по землі починає гуляти, і від його подихів все навколо покривається інеєм. Тому народ без особливої потреби на вулицю не виходив, щоб не замерзнути.

Жінки в будинках порядок наводили, прали, їсти готували. А ось ткати або прясти на Варвару заборонялося, хто не слухався, того могло веретено заколоти.

З 17 грудня на Русі починалася підготовка до зимових свят (Різдва, святок та Хрещення). Дівчата з цього дня бралися за ворожіння. В саду нарізали гілочок з вишні і ставили їх у посудину з водою.

Якщо до Різдва на гілках починали пробиватися листочки, значить, в майбутньому році всі бажання і мрії здійсняться, а незаміжнім дівчатам це обіцяло весілля.

День Варвари на Русі вважався бабиним (жіночим) святом. Вранці 17 грудня представниці прекрасної статі йшли на церковну службу, де ставили свічки біля образу великомучениці і зверталися до неї зі своїми проханнями.

Що можна робити 17 грудня

Можна мити посуд, готувати і прибирати.

На Варвару бажано відвідати церкву і помолитися святій. Якщо такої можливості немає, то можна помолитися і вдома.

Що не можна робити

Не можна прати, білити хату і займатися ремонтними роботами – це вважається гріхом.

Категорично заборонено прясти і займатися рукоділлям.

Без особливої необхідності не бажано виходити ввечері з дому.

Намагайтеся в цей день не лихословити і не вступати в конфлікти.

Народні прикмети

Якщо за вікном мороз, то холодна погода триватиме ще довго.

Зоряне небо – до холодів, тьмяне – до відлиги.

Дим з труби вгору йде – до морозу, стелиться по землі – до потепління.

Червоний захід – до ясної погоди.

Хмарна погода віщує сніг.

Якщо на вулиці тепло, то буде хороший урожай льону.

Якщо погода ясна і безхмарна, то очікуються морози.

Іменини

17 грудня День ангела імені відзначають: Варвара, Геннадій, Іван, Уляна, Яна.

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