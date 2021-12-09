«Укрзалізниця» запускає «Лижний експрес» на зимові свята

Додаткові потяги курсуватимуть у західному напрямку

Компанія «Укрзалізниця» призначила два додаткові потяги на зимові свята. Маршрут ще одного потяга був продовжений, інформує УЗ в Telegram.

Призначено додатковий поїзд №249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці.

Потяг відправлятиметься з Києва 16 та 18 грудня й повертатиметься з Чернівців 17 та 19 грудня.

Залізниця призначила також «Лижний експрес» №745/746 Київ – Славське на 24, 26, 30 грудня та 2, 6, 8 січня.

Продовжено маршрут потяги №779/780 Суми – Київ до Вінниці. Потяг курсуватиме за новим маршрутом 24, 27, 30, 31 Грудня та 3, 6, 10 січня.

Пресслужба перевізника повідомляє, що нині працюють над призначенням додаткових поїздів на таких маршрутах:

Київ - Івано-Франківськ, Чернівці;

Київ-Ужгород;

Харків-Львів;

Одеса-Ужгород;

Одеса-Харків;

Запоріжжя, Дніпро - Івано-Франківськ;

Київ-Ковель.

Також і 22 грудня в Україні курсуватимуть два додаткові потяги до Перемишля (Польща).

Потяги №27/28 та №19/20 Львів – Перемишль курсуватимуть щоденно за такими графіками:

Потяг №27/28: відправлення зі Львова о 19:15, до кінцевої станції прибуває о 21:05. З Перемишля відправлення о 06:56, прибуття до Львова о 10:32.

Потяг №19/20: відправлення зі Львова о 04:13, до кінцевої станції прибуває о 6:03. З Перемишля відправлення о 21:50, прибуття до Львова о 01:26.

Компанія зауважує, що рейси можна використовувати для хабової пересадки на станції Перемишль, зокрема на потяги до Праги та Берліна.

Також у компанії нагадали, що для поїздки у поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати сертифікат про отримання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання у додатку Дія.