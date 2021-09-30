2 копійки за ціною iPhone: за скільки в України продають старі монети

Безперечним фаворитом у цій сфері є монета 2 копійки 1992 року карбування

В Україні вийшли з обігу монети по 25 копійок, і номіналами 1, 2 і 5 копійок. Але саме на них зараз полюють колекціонери і їхня ціна варіюється від тисячі до 30 тис. грн.

Продати монети України можна і за тисячу гривень за штуку (наприклад, ціна 5 копійок 1996 року випуску – 800-1000 грн, а 5 копійок 2001 року – вже 800-1200 грн), а можна і на порядок дорожче, пише УНІАН.

Найдорожчі монети України продати вдається за десятки тисяч гривень. Днями, наприклад, український Інтернет розбурхала новина, що на онлайн-аукціоні монету України в 50 копійок продати збираються за 10,5 тисяч гривень.

А безперечним фаворитом у цій сфері є монета 2 копійки 1992 року карбування, на якій зображений вузький вінок: за таку просять від 17000 до 30000 гривень. Нетиповий віночний візерунок викарбували випадково – тому це у всіх сенсах цінна рідкість.

Добре продається і монетка в 10 копійок (англійського карбування і 1992 року випуску): за таку з ходу вимагають 11000-14000 гривень.

Найчастіше мова йде про монети, які були випущені в 1990-х роках. Причому найчастіше чим раніше – тим краще (як показує приклад із тою самою монетою у 10 копійок 1992 року карбування).

Як раніше повідомлялося, колекціонери скуповують монети по 50 копійок, кожна з яких може коштувати від 9 до 10,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, Нацбанк випустить набір монет до 25-річчя гривні.

Українцям рекомендують дуже уважно придивитися до 25-копійчаних монет, які вийшли з ужитку, але все ще залишаються в домашніх скарбничках. Деякі з цих грошових знаків продають за тисячі гривень вже сьогодні, а в майбутньому їх вартість буде тільки зростати.

До слова, у Німеччині випустили монети із зображенням Меркель.