10 тисяч грн за 50 копійок. Колекціонери готові платити за рідкісні монети

Нумізмати цінують монети, які мають відмінні риси

В Україні набуває популярності новий спосіб заробітку – нумізматика. Колекціонери скуповують монети по 50 копійок, кожна з яких може коштувати від 9 до 10,5 тисяч гривень, пише УНІАН.

Один з користувачів розмістив на популярному онлайн-аукціоні Violity лот, який складається з декількох монет по 50 копійок. Ці монети були випущені в 1992 році, вони є повсякденними і можуть попастися абсолютно будь-якому українцеві.

За лотом активно стежать нумізмати, вони підвищують ставки та зараз одна з монет коштує вже понад 10 тисяч гривень.

Цінність монети в її карбуванні. Під час виробництва монет застосовувалися різні види штампів. Через це одні монети отримали товстий тризуб, а на інших лінії тризуба дуже тонкі. Крім цього, слід звертати увагу на всі малюнки. Нумізмати цінують монети, які мають відмінні риси: різні зерна колосків, незвичайна кількість ягід або ж дивна форма листя.

Наприклад, монети по 50 копійок, які зараз продаються на аукціоні за 10 тисяч гривень, називають «англійками». Їх карбували за допомогою англійських штемпелів, які були зроблені з помилкою в ескізах. Через це на монетах вийшов дефект – опуклий щит і нібито вдавлений всередину герб.

У нумізматів є детальна класифікація всіх монет, в залежності від того, який саме на них дефект. «Англійки» номіналом 50 копійок, які були випущені в 1992 році та мають опуклий щит, називають ще «4ААм».

Знайти таку монету у своєму гаманці непросто, але цілком реально. Важливо завжди звертати увагу на те, чи мають гроші дефекти. Наприклад, в обороті часто зустрічаються монети з двома аверсами або двома реверсами, або ж зі зміщеним кутом нанесення тиснення.

Нагадаємо, Нацбанк випустить набір монет до 25-річчя гривні.

Українцям рекомендують дуже уважно придивитися до 25-копійчаних монет, які вийшли з ужитку, але все ще залишаються в домашніх скарбничках. Деякі з цих грошових знаків продають за тисячі гривень вже сьогодні, а в майбутньому їх вартість буде тільки зростати.

До слова, у Німеччині випустили монети із зображенням Меркель.