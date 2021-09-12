Нацбанк випустить набір монет до 25-річчя гривні

До колекційного набору увійдуть розмінні, обігові монети та пам’ятна медаль

Національний банк України 15 вересня 2021 року випускає колекційний набір «Монети України 2021 року», присвячений 25-річчю грошової реформи в Україні. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

До колекційного набору входять розмінні монети України номіналами 10, 50 копійок, обігові монети номіналами 1, 2, 5, 10 гривень та пам’ятна медаль, присвячена 25-річчю грошової реформи в нашій країні. Тираж набору – 20 000 штук. Вартість колекційного набору становитиме 416 гривень.

Опис набору

До колекційного набору входять монети номіналами 10, 50 копійок, виготовлені з низьковуглецевої сталі з латунним покривом, монети номіналами 1, 2 гривні - з низьковуглецевої сталі з нікелевим покривом, монети номіналами 5, 10 гривень – зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, пам’ятна медаль — із нейзильберу.

«Родзинкою набору є пам’ятна медаль, присвячена 25-річчю грошової реформи в нашій країні. Художник і автор пам’ятної медалі Владислав Яровий зобразив на реверсі елементи, що символізують трансформацію фінансової та грошової систем: мікросхему, цифри двійкового коду, сучасні обігові монети гривні», – повідомляє НБУ.

Нагадаємо, пам'ятні монети Національного банку мають художню цінність. Їх карбують із дорогоцінних та недорогоцінних металів обмеженими тиражами. Тому ціна таких монет зазвичай вища за їх номінальну вартість.

Уся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.

Нагадаємо, раніше у Києві на Контрактовій площі з нагоди 25-річчя гривні відкрилась виставка «Музей гривні просто неба».

На виставці можна дізнатись багато цікавих фактів про гривню. Також на виставці є аудіогід, записаний співробітниками Нацбанку.