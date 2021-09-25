У Німеччині випустили монети із зображенням Меркель (фото)

Монети з портретом канцлерки виготовлені зі справжнього золота

У Німеччині випустили лімітовану серію колекційних монет із чистого золота із зображенням канцлерки країни Ангели Меркель. Про це повідомляється на сайті аукціону MDM , що займається продажем монет по всьому світу.

Монету випустили в серії «Канцлери ФРН» напередодні парламентських виборів у Німеччині, після яких Меркель залишить свою посаду після 16-річного правління.

На аверсі монети зображений портрет Меркель у профіль з роками її правління (2005-2021 роки – ред.).

Вага монети складає 0,3 грама. Коштує такий сувенір 49 євро. Замовити його можна в онлайн-магазинах монет і дорогоцінних металів.

Нагадаємо, раніше у Німеччині випустили колекційного плюшевого ведмедя з нагоди відходу Ангели Меркель з поста канцлера.

Всього буде виготовлено 500 ведмедиків, одного подарують особисто Меркель. Вона отримає іграшку під номером 16. Ця цифра символізує кількість років, які Меркель провела на посаді канцлера.

Вчора Меркель відвідала парк птахів у рамках прощальної поїздки своїм виборчим округом в Мекленбург-Передня Померанія.

Фотографії Меркель, що сміється, з папугами миттю розлетілися мережею й одразу ж стали мемами.

Як повідомлялося, за результатами опитування Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) випереджає партію «Зелених» і посідає на друге місце.