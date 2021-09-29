  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Безпритульна знайшла у смітнику 100 тис. грн і повернула власнику (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Безпритульна знайшла у смітнику 100 тис. грн і повернула власнику (фото)
    фото «Кривий Ріг online 24/7»

    Власник загубленого пакета з грошима віддячив їй сотнею гривень

    У Бердянську Запорізької області безпритульна жінка, порпаючись у смітнику, знайшла пакет зі 110 тисячами гривень і повернула їх власнику. Про це розповіли в групі «Захистимо права/життя бездомних», повідомляє «Кривий Ріг online 24/7».

    Як зазначається, жінка на ім’я Наталя виявила велику суму грошей на смітнику і звернулася до куратора місцевого притулку для тварин, де сама час від часу допомагає доглядати за собаками, після чого був знайдений власник грошей. Виявилося, він випадково переплутав пакети і замість сміття викинув гроші.

    Зоозахисниця зазначає, що чоловік віддячив Наталії та оцінив її чесний вчинок у 100 гривень.

    «Він вирішив, що для бездомної це і так великі гроші, і що їй вистачить. Думаєте бездомна засмутилася через таку несправедливість? Абсолютно ні. Наталя, посміхаючись сказала: «Моя совість чиста, це найголовніше для мене». А на питання, чому вона не забрала ці гроші собі і не почала нове життя, відповідає: «Ви правда думаєте ,що можна почати нове життя з тим, що не твоє?», – розповіли в групі.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Безпритульна знайшла у смітнику 100 тис. грн і повернула власнику (фото)
    Безпритульна знайшла у смітнику 100 тис. грн і повернула власнику (фото)
    Безпритульна знайшла у смітнику 100 тис. грн і повернула власнику (фото)

    Крім цього було зазначено, що отриману винагороду в розмірі 100 гривень Наталя віддала на допомогу бездомним тваринам.

    Нагадаємо, у Луцьку безхатченки організували паркувальний «бізнес».

    До слова, на Одещині підлітки вбили безхатченка
    Теги: гроші Кривий Ріг сміття жінка безхатченки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Безпритульна знайшла у смітнику 100 тис. грн і повернула власнику (фото)