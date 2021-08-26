10 тисяч грн за монету. Які українські копійки можна вигідно продати

Рідкісна монета номіналом 25 копійок, датована 1992 роком, стала об'єктом "полювання" українських нумізматів

Українцям рекомендують дуже уважно придивитися до 25-копійчаних монет, які вийшли з ужитку, але все ще залишаються в домашніх скарбничках. Деякі з цих грошових знаків продають за тисячі гривень вже сьогодні, а в майбутньому їх вартість буде тільки зростати.

Продати на будь-якому з українських онлайн-аукціонів монету номіналом в 25 копійок можна за десять тисяч гривень. Йдеться про рідкісні нестандартні монети, від експериментальних випусків, з певним браком або з дорогих сплавів, з особливостями штемпеля, а також поєднання різних штампів аверсу і реверсу.

Так, найціннішими вважаються 25-копійчані монети 1992 року випуску, у яких є майже непомітний дефект в написі «25 копійок». Нещодавно на аукціоні Violity з'явився лот, це незвичайна монета номіналом 25 копійок.

Автор публікації впевнений, що його грошовий знак є єдиним у своєму роді, оскільки в написі «25 копійок» над буквою «о» красується ледь помітний хвостик. Крім того, між буквами «ї» і «про» є з'єднання.

На сайті Crafta, що спеціалізується на реалізації монет, такий лот виглядає так:

Як відомо, браковані монети завжди були і залишаються найціннішими в середовищі нумізматів і цінителів. Так що, якщо ви виявили у своїй скарбничці будь-який грошовий знак, в карбуванні якого були допущені зміщення, викривлення, незвичайні елементи, то ні в якому разі його не витрачайте.

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