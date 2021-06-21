21 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У понеділок після Трійці святкують день Святого Духа

Сьогодні не варто давати щось цінне у борг, адже річ можуть не повернути

21 червня відзначають Всесвітній день мотоцикліста, Міжнародний день йоги, Всесвітній день гуманізму, Всесвітній день рукостискання.

Також сьогодні вшановують пам'ять великомученика Феодора, якого вважають покровителем православних воїнів. Кажуть, що сон з 20 на 21 червня є пророчим.

Всесвітній день мотоцикліста

Фото з відкритих джерел

Всесвітній день мотоцикліста з’явився у 1992 році, коли 22 липня ентузіасти з кількох країн вирішили поїхати на роботу на мотоциклах.

У той час день називали На роботу на мотоциклі. До 2008 року День мотоцикліста відзначали у третю середу липня, проте потім перенесли на третій понеділок червня.

Таке рішення ухвалили у зв’язку з погодними умовами для поїздок на мотоциклі.

Головна мета Всесвітнього дня мотоцикліста – розповісти про права мотоциклістів, але не обмежувати права інших учасників дорожнього руху.

Міжнародний день йоги

Фото з відкритих джерел

Встановлений Генеральною Асамблеєю ООН в 2014 році. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді звернувся до ООН із пропозицією 21 червня святкувати Міжнародний день йоги, оскільки це найдовший день в році (день літнього сонцестояння) у Північній півкулі і має особливе значення у багатьох частинах світу. Всі учасники з'їзду — 175 держав — разом підтримали пропозицію про заснування нової святкової дати.

Слід зазначити, що йога виключає будь-які різкі і активні рухи. Всі вправи виконуються повільно, максимально спокійно і цілком природно, без напрягу і зусиль над собою.

Всесвітній день рукостискань

Фото з відкритих джерел

Рукостискання – це традиційний жест, яким віталися чоловіки. Він прийшов із давніх-давен, а в наші дні його використовують і жінки.

Вважалося, коли чоловік подає праву руку для привітання, він підтверджує відсутність у ній зброї. А ось відмова від рукостискання означає недоброзичливе ставлення.

Всесвітній день музики

Фото з відкритих джерел

Всесвітній день музики (або Міжнародний день домашньої музики) започаткував міністр культури Франції Жак Ланг у 1982 році. Спочатку музичний фестиваль проводили лише в Парижі, але згодом його підхопили 120 країн світу.

Метою Всесвітнього дня музики є популяризація музичного мистецтва серед простого населення.

Ці червневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Всесвітній день гуманізму

Фото з відкритих джерел

Гуманізм – система побудови суспільства, яка ставить в пріоритет загальнолюдські цінності, права людини на щастя, свободу, особистий розвиток. Прихильники гуманізму прагнуть покращити світ за допомогою демократії, етики та людських здібностей.

Мета дня – привернути увагу суспільства до вагомості гуманізму, сприянню згуртуванню прибічників ідей гуманізму.

Яке православне (християнське) свято

21 червня — День святого духа, Великомученика Феодора Стратилата, знайдення мощей благовірних князів Василія і Костянтина Ярославських, Преподобного Єфрема, патріарха Антиохійського, Преподобного Зосими Фінікійського, Ярославської і Урюпинської ікон Божої Матері.

День святого духа

У понеділок після Трійці святкують день Святого Духа. Це свято було встановлене Церквою в протидію вченню єретиків, що відкидали Божество Святого Духа і єдиносущність Його з Богом Отцем і Сином Божим.

Згідно з православним ученням, саме сходження Святого Духа на апостолів явило піклування Триєдиного Бога: Бог Отець творить світ, Бог Син спокутує людей від рабства дияволу, а Бог Дух Святий освячує світ через Церкву.

Що сьогодні не можна робити

Не варто будувати плани на майбутнє, а також не можна пити спиртне.

Цей день не бажано проводити на самоті. Зустріньтеся з друзями або родичами.

Також сьогодні не варто скаржитися, сваритися, робити те, що призводить до поганого настрою.

Ще не можна давати щось цінне у борг в цей день. Можуть не повернути.

Народні прикмети на 21 червня

Ранкова гроза — погана прикмета. Хоча б тому, що сіно не встигали прибрати, і воно намокає, псувалося

У червні спостерігається посуха, а конкретно на Федора, 21 червня, ще й роса велика — чекай доброго врожаю

Грозовий день — поганий сінокіс

Роса 21 червня — прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.

Іменини

21 червня день ангела відзначають: Феодор, Василь, Костянтин, Єфрем, Зосима.

Раніше повідомлялося, що наприкінці червня українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.