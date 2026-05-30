Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони

8 червня православні христіяни та парафіяни УГКЦ відзначатимуть День Святої Трійці
Трійця вважається одним із найважливіших свят після Великодня. Інша назва Трійці – Зелена свята, адже в цей день прикрашають домівки травами-оберегами.

Трійця 2026 року

Трійця, П’ятидесятниця або Зелена неділя – особливе свято, святкування якого пов’язане з Великоднем. Тому щороку його дата змінюється. Трійця відзначається на 50-й день після світлого Христового Воскресіння, і це дало другу назву святу – П'ятдесятниця.

Цього року Трійцю православні христіяни та парафіяни УГКЦ святкують у неділю – 31 травня 2026 року. 

Традиції Зелених свят

Свята Трійця символізує єдність Отця, Сина і Святого Духа. Згідно з подіями, записаними в Новому Завіті, на п’ятдесятий день після воскресіння Ісуса Христа Святий Дух з’явився його учням. Після цього апостоли отримали від нього дари зцілення, вивчили всі мови і почали поширювати християнство по всьому світу.

На Трійцю в церквах проводять святкові літургії, читають молитви за померлими, молитви про порятунок. Будинки прикрашають зеленими травами та гілками дерев. Із давніх часів Трійця вважається символом розквіту природи та початком нового життя. Вважається, що трави та зелень захистять житло від нечисті й негараздів. А лікарські рослини зібрані в цей день, мають особливу силу для зцілення хворих.

Що категорично не можна робити на Трійцю

  • Не можна займатися прибиранням будинку і працювати – це вважається великим гріхом;
  • Не можна стригтися і займатися косметичними процедурами;
  • Не можна плести, в'язати та вишивати;
  • Категорично не можна займатися роботою на землі (копати, висаджувати рослини, косити траву, обрізати або рубати дерева) – вважається, що потривожити землю в день її іменин принесе біду і негаразди;
  • Не можна купатися в річках і озерах – за стародавніми повір'ями, в цей день у водоймах вирує нечиста сила, яка може забрати людину на дно;
  • На Трійцю не святкують весілля – це погана прикмета. Але на Троїцькі гуляння можна свататися;
  • Не можна гуляти поодинці в лісі або полях – нечисті сили можуть заплутати дорогу подорожньому;
  • У святковий день не можна проявляти негатив, лаятися і лихословити. Не можна сваритися, висловлювати претензії, провокувати конфлікти;
  • Не можна заздрити та ображатися.

Прикмети свята Трійці

  • Якщо вмитися росою на Трійцю, можна продовжити здоров’я і зберегти красу;
  • Трави, зібрані на Трійцю, мають цілющу силу. Їх можна відварити і лікуватися ними весь рік;
  • Гілку берези, зрізану на Трійцю, потрібно поставити на підвіконня як оберіг від злих духів;
  • Незаміжнім дівчатам потрібно бути привітними з усіма, щоб швидше вийти заміж;
  • Не можна купатися в цей день, інакше русалки можуть втопити;
  • Якщо день видався дощовий – буде багато врожаю і грибів;
  • Сонячна погода на Трійцю – літо буде спекотним і посушливим;
  • Веселка на Трійцю – в домі буде щастя.

