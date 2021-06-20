  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Танець з малюками на руках: чернівецькі медики долучились до флешмобу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Чернівцях медики перинатального центру записали відео з малюками - Танець з малюками на руках: чернівецькі медики долучились до флешмобу
    У Чернівцях медики перинатального центру записали відео з малюками
    Фото: скріншот відео

    Своє відео лікарі і медсестри присвятили професійному святу всіх медичних працівників

    Медики Чернівецького обласного перинатального центру станцювали танок та випустили у небо повітряні кульки. Так вирішили привітати усю медичну спільноту з професійним святом, пише ІА АСС.

    Напередодні професійного свята медики перинатального центру вирішили підтримати лікарів з усіх куточків земної кулі і долучитися до Всесвітнього флешмобу. Проте, фахівці додали унікальну «родзинку» і запросили до танцю малюків, які народились у стінах медичного закладу.

    «Ми знаємо зсередини важкість нашої професії. Недоспані ночі, тривога та переживання за пацієнтів і радість, безмежну радість, коли все вдалося! Щиро вітаємо Вас всіх, - написала на своїй Фейсбук-сторінці Олена Албота, завідувачка відділення акушерської патології з ліжками екстрагенетальної патології та невиношування, кандидатка медичних наук. - Це відео - подарунок до Дня медпрацівника всій медичній спільноті України!».

    Нагадаємо, День медика в Україні офіційно почали святкувати з 1994 року. Тодішній президент Леонід Кравчук підписав указ, у якому датою свята затвердили третю неділю червня. У 2021 році День медика святкують 20 червня.

    День медика – не єдине свято, яке присвячене працівникам медичної галузі. 12 травня в Україні святкують День медсестри, а у першу неділю жовтня відзначають Міжнародний день медика.

    Раніше повідомлялося, що наприкінці червня українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.

    Читайте також:
    Теги: свята медицина лікар Чернівці указ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Танець з малюками на руках: чернівецькі медики долучились до флешмобу