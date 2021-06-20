Танець з малюками на руках: чернівецькі медики долучились до флешмобу

Своє відео лікарі і медсестри присвятили професійному святу всіх медичних працівників

Медики Чернівецького обласного перинатального центру станцювали танок та випустили у небо повітряні кульки. Так вирішили привітати усю медичну спільноту з професійним святом, пише ІА АСС.

Напередодні професійного свята медики перинатального центру вирішили підтримати лікарів з усіх куточків земної кулі і долучитися до Всесвітнього флешмобу. Проте, фахівці додали унікальну «родзинку» і запросили до танцю малюків, які народились у стінах медичного закладу.

«Ми знаємо зсередини важкість нашої професії. Недоспані ночі, тривога та переживання за пацієнтів і радість, безмежну радість, коли все вдалося! Щиро вітаємо Вас всіх, - написала на своїй Фейсбук-сторінці Олена Албота, завідувачка відділення акушерської патології з ліжками екстрагенетальної патології та невиношування, кандидатка медичних наук. - Це відео - подарунок до Дня медпрацівника всій медичній спільноті України!».

Нагадаємо, День медика в Україні офіційно почали святкувати з 1994 року. Тодішній президент Леонід Кравчук підписав указ, у якому датою свята затвердили третю неділю червня. У 2021 році День медика святкують 20 червня.

День медика – не єдине свято, яке присвячене працівникам медичної галузі. 12 травня в Україні святкують День медсестри, а у першу неділю жовтня відзначають Міжнародний день медика.

Раніше повідомлялося, що наприкінці червня українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.

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