Міністр охорони здоров’я привітав медиків з професійним святом

Глава МОЗ висловив сподівання, що все заплановане буде реалізоване, побажав медпрацівникам міцного здоров’я та добробуту

Ляшко розповів, що має змінитися у роботі медиків

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко привітав колег із Днем медичного працівника і висловив сподівання, що створення їм гідних умов праці буде пріоритетом для країни.

Про це йдеться у Facebook Віктора Ляшка.

Глава МОЗ наголосив, що більшість медиків працюють понаднормово, а в умовах боротьби з пандемією часто по кілька тижнів узагалі не бачать родину.

«Низький уклін вам за кожне врятоване життя. Саме завдяки вашому професіоналізму та витримці мільйони українців одужали, з’явилися на світ, отримали другий шанс на життя. Маю надію, що створення гідних умов праці медичних працівників буде пріоритетом для країни», – зазначив міністр.

У цьому контексті він нагадав, що Президент встановив новий орієнтир для рівня оплати праці медиків – не менш ніж 13500 для медсестринських професій та 20000 гривень для лікарського складу. «Моє завдання – зробити все можливе, щоб цей рівень був досягнутий якомога скоріше!» – зауважив міністр.

За його словами, гідні умови праці включають не лише зарплату та соціальні гарантії, а й створення можливостей для реалізації, роботу в сучасних закладах, за новітніми методиками та на передовому обладнанні.

«Перший наш крок для змін – запуск лікарень нового, європейського формату. Ми хочемо досягнути повного переосмислення поняття лікарні, яка буде однаково комфортна як для пацієнта, так і для лікаря. Вже в цьому році ми почнемо з оновлення обласних клінічних та обласних дитячих лікарень», – зазначив міністр.

За його словами, це не буде скрізь створення з нуля. «...Ми проведемо комплексний аналіз кожного регіону і точково інвестуємо в те, що потрібно для того, щоб, використовуючи наявний потенціал закладів, довести їх до рівня європейських клінік – обладнання, корпуси, комунікації, в залежності від потреб», – зауважив Ляшко.

Він висловив сподівання, що все заплановане буде реалізоване, побажав медпрацівникам міцного здоров’я та добробуту.

Як повідомлялося, п’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко привітав християн зі святом Трійці та взяв учать у літургії вселенського патріарха Варфоломія.

Нагадаємо, Трійця 2021 цього року випадає на 20 червня. Вважається одним з найважливіших після Великодня. Інша назва свята – Зелена неділя, адже в цей день прикрашають домівки травами-оберегами.

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