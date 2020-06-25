25 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
25 червня відзначається Всесвітній день вітіліго - це рідкісне порушення пігментації шкіри, яке ще не до кінця вивчене наукою
Сьогодні не рекомендується носити темний одяг
25 червня відзначаються такі свята:
- День митної служби України;
- Міжнародний день моряка;
- Всесвітній день вітіліго;
- Всесвітній день The Beatles;
- День пам'яті преподобного Онуфрія Великого.
Народні прикмети на 25 червня:
- Рясні роси - на хороший урожай.
- Дощ хліб прибиває, а сонце піднімає.
- Якщо хмари здаються злегка білими - чекай граду.
- Багато білок стрибає по деревах поблизу житлових будинків - до дощового року.
- Гуси і качки на річці часто пірнають і б'ють крилами по воді - скоро прийде гроза.
Що не можна робити 25 червня:
- Не варто лягати раніше півночі, інакше плани і мрії так і не реалізуються.
- Не рекомендується носити темний одяг, бо сонце «образиться» і напустить на землю величезну кількість опадів і вітер.
- Вагітним жінкам 25 червня забороняється дозволяти гладити свій живіт. Вважається, що дитина народиться дуже довірливою, а це може сильно нашкодити в житті.
- Не дозволяйте малюкам спати на чужих подушках, а то їх стануть мучити нічні кошмари.
У кого іменини 25 червня?
Іменини сьогодні святкують Андрій, Анна, Арсеній, Вассіан, Єфросинія, Іван, Іона, Іраклемон, Онуфрій, Петро, Степан (Стефан), Феофіл, Доротея, Люція, Вільгельм.
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