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    Суспільство

    25 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    25 червня відзначається Всесвітній день вітіліго - це рідкісне порушення пігментації шкіри, яке ще не до кінця вивчене наукою - 25 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    25 червня відзначається Всесвітній день вітіліго - це рідкісне порушення пігментації шкіри, яке ще не до кінця вивчене наукою

    Сьогодні не рекомендується носити темний одяг

    25 червня відзначаються такі свята:

    • День митної служби України;
    • Міжнародний день моряка;
    • Всесвітній день вітіліго;
    • Всесвітній день The Beatles;
    • День пам'яті преподобного Онуфрія Великого.

    Народні прикмети на 25 червня:

    • Рясні роси - на хороший урожай.
    • Дощ хліб прибиває, а сонце піднімає.
    • Якщо хмари здаються злегка білими - чекай граду.
    • Багато білок стрибає по деревах поблизу житлових будинків - до дощового року.
    • Гуси і качки на річці часто пірнають і б'ють крилами по воді - скоро прийде гроза.

    Що не можна робити 25 червня:

    • Не варто лягати раніше півночі, інакше плани і мрії так і не реалізуються.
    • Не рекомендується носити темний одяг, бо сонце «образиться» і напустить на землю величезну кількість опадів і вітер.
    • Вагітним жінкам 25 червня забороняється дозволяти гладити свій живіт. Вважається, що дитина народиться дуже довірливою, а це може сильно нашкодити в житті.
    • Не дозволяйте малюкам спати на чужих подушках, а то їх стануть мучити нічні кошмари.

    У кого іменини 25 червня?

    Іменини сьогодні святкують Андрій, Анна, Арсеній, Вассіан, Єфросинія, Іван, Іона, Іраклемон, Онуфрій, Петро, Степан (Стефан), Феофіл, Доротея, Люція, Вільгельм.

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