24 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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24 червня не рекомендується рвати траву

У народі кажуть: «На Варнаву не рви траву»

24 червня Православна церква вшановує пам'ять святого Варнави. При народженні його назвали Йосією або Йосифом, а прізвисько Варнава (означає «син потіхи») йому дали апостоли за щедрі пожертви на користь церкви.

У народі кажуть: «На Варнаву не рви траву». Вважається, що в цей день по травах, по лугах катається невідома сила. Цікаво, що в цьому випадку розгул нечисті припадав на полудень, а не на нічний час. Говорили, що біси на Варнаву ділять між собою уділи: кому в сінях хомути і віжки путати, кому до дітей невідомою хворобою приходити, кому рід людський лякати, а кому трави отрутою наповнювати.

Народні прикмети на 24 червня:

Закрилися на ніч квіти очитки (заячої капусти) - на наступний день буде хороша погода.

Рясно зацвіла акація - до врожайного року.

Якщо вранці не розкрилися білі квіточки зірочника, то в обід піде дощ.

Пізно цвіте горобина - буде довга грибна осінь.

Якщо шипшина не розкрила бутончики, то бути дощу.

Що не можна робити 24 червня:

Рвати і полоти траву.

Їсти овочі та фрукти, зірвані в саду або на городі в цей день: урожай краще збирати напередодні або на день пізніше.

Будь-яка робота на Варнави повинна бути зроблена добре, з повною віддачею фізичних і моральних сил. Робити щось упівсили 24 червня не можна, інакше святий розсердиться і удача відвернеться.

Не варто сьогодні сваритися і ревнувати. Якщо день пройде в любові та злагоді, то в сім'ї буде достаток.

У кого іменини 24 червня?

Іменини сьогодні святкують Варнава, Варфоломій, Єфрем, Данута, Іоанн.