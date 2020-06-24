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    Суспільство

    24 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    24 червня не рекомендується рвати траву - 24 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    24 червня не рекомендується рвати траву

    У народі кажуть: «На Варнаву не рви траву»

    24 червня Православна церква вшановує пам'ять святого Варнави. При народженні його назвали Йосією або Йосифом, а прізвисько Варнава (означає «син потіхи») йому дали апостоли за щедрі пожертви на користь церкви.

    У народі кажуть: «На Варнаву не рви траву». Вважається, що в цей день по травах, по лугах катається невідома сила. Цікаво, що в цьому випадку розгул нечисті припадав на полудень, а не на нічний час. Говорили, що біси на Варнаву ділять між собою уділи: кому в сінях хомути і віжки путати, кому до дітей невідомою хворобою приходити, кому рід людський лякати, а кому трави отрутою наповнювати.

    Народні прикмети на 24 червня:

    • Закрилися на ніч квіти очитки (заячої капусти) - на наступний день буде хороша погода.
    • Рясно зацвіла акація - до врожайного року.
    • Якщо вранці не розкрилися білі квіточки зірочника, то в обід піде дощ.
    • Пізно цвіте горобина - буде довга грибна осінь.
    • Якщо шипшина не розкрила бутончики, то бути дощу.

    Що не можна робити 24 червня:

    • Рвати і полоти траву.
    • Їсти овочі та фрукти, зірвані в саду або на городі в цей день: урожай краще збирати напередодні або на день пізніше.
    • Будь-яка робота на Варнави повинна бути зроблена добре, з повною віддачею фізичних і моральних сил. Робити щось упівсили 24 червня не можна, інакше святий розсердиться і удача відвернеться.
    • Не варто сьогодні сваритися і ревнувати. Якщо день пройде в любові та злагоді, то в сім'ї буде достаток.

    У кого іменини 24 червня?

    Іменини сьогодні святкують Варнава, Варфоломій, Єфрем, Данута, Іоанн.

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