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26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 липня – Собор архангела Гавриїла
фото з відкритих джерел

Цього дня не варто займатися фізичною працею

У середу 26 липня у світі відзначаються День парашутиста, День есперанто, Міжнародний день збереження мангрових екосистем, а також День дядька та тітки. Православні християни вшановують Собор Архангела Гавриїла.

День парашутиста

26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Pixabay

26 липня кожного року в Україні відзначається неофіційне професійне свято – День парашутиста (скайдайвера). Свято було започатковане у 1930 році.

Винахідником парашута називають Леонардо да Вінчі. Ескізи цього пристрою він намалював ще у 1485 році. Британський парашутист Адріан Ніколас довів цей факт у 2000 році, побудувавши парашут за малюнками да Вінчі та здійснивши на ньому успішне приземлення.

Парашут у сучасному вигляді з’явився завдяки Луї-Себастьєну Ленорману під кінець 18 сторіччя.

День есперанто

26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Есперанто – штучно створена міжнародна мова, яка мала стати міжнародною мовою. Вона повинна була зупинити ворожнечу між різними націями та поєднати мирний світ у єдине ціле. Зараз її використовують у цифровому світі.

З метою популяризації інтернаціональної мови в світі створено спеціальне свято – День есперанто, який відзначається щороку 26 липня. Саме цього дня в далекому 1887 році з друку вийшов перший підручник з есперанто.

Собор Архангела Гавриїла

26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Архангел Гавриїл шанується як один з найголовніших ангелів і кілька разів згадується в Біблії. Саме він передбачив пророку Даниїлу, як складеться доля єврейського народу, повідомив Марії про народження Христа. Гавриїл протягом всього свого життя перебував поруч з Марією і охороняв її.

Архангела Гавриїла вважають покровителем посланців, дипломатів, телефону, радіо й телебачення.

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Традиції

За народним календарем, ця дата була переломною і вважалася серединою літа. Жителі сіл весь день проводили в полі, за збиранням врожаю. Переживали, щоб не почалися грозові дощі, які небезпечні на луках і в полях. Наприклад, від удару блискавки може спалахнути стіг сіна або хліб в снопах.

Щоб не почався дощ, люди читали молитви і вдавалися до магічних обрядів. Навіть існує приказка на цей рахунок: «Не йди дощ там, де жнуть, а йди там, де чекають».

Щоб був добрим сінокіс, йшли в поле з окрайцем хліба за пазухою.

За звичаєм, перший сніп жала старша жінка в сім’ї. Цей сніп ще називали іменинним. Його прикрашали стрічками і з піснями несли додому, щоб поставити на покуті під ікони. Вірили, що іменинний сніп цілющою силою володіє. Солому з нього давали хворій худобі, а зерна вважалися хорошими ліками для людей і птахів.

Селяни 26 липня молилися Заступниці Богородиці, щоб вона дала більше сил, які знадобляться під час збирання врожаю. За повір’ям, у цей день Архангел Гавриїл сходить на землю в образі золотого світла, обходить поля і оглядає, як наливаються колосся.

Народні прикмети

  • Граки починають збиратися в зграї – до ранньої осені.
  • Тепло на Гавриїла – осінь також буде теплою.
  • Дощ – до холодної і сніжної зими.

Що не можна робити

  • Сумувати і сваритися. Конфлікти в цей день можуть забезпечити неприємності на чотири місяці.
  • Важко працювати без особливої потреби.
  • Ходити в лазню – можуть початися проблеми з грошима.
  • Не можна виходити на вулицю до заходу сонця. Наші предки намагалися залишати будинок тільки в разі крайньої необхідності, так як вірили, що там їх чекає нечиста сила.

Пам’ятні дати 26 липня

  • 657 рік – перша ісламська громадянська війна: відбулася Сіффінська битва – війська під проводом халіфа Алі ібн Абу Таліба зійшлися в битві з повстанською армією сирійського губернатора Муавійї I;
  • 811 рік – у битві з болгарами (болгарський хан Крум) загинув візантійський імператор Нікіфор I Фока;
  • 1309 рік – Генріха VII папа Климент V визнав королем Священної Римської імперії;
  • 1573 рік – японський військовик Ода Нобунаґа вигнав із Кіото сьоґуна Асікаґу Йосіакі;
  • 1600 рік – місто Горохів (Волинь) отримало Магдебурзьке право;
  • 1648 рік – під Старокостянтиновим козацькі полки на чолі з Максимом Кривоносом розбили польське військо Яреми Вишневецького;
  • 1657 рік – Іван Виговський став на Чигиринській раді новим гетьманом до часу повноліття Юрія Хмельницького;
  • 1676 рік – у Чигирині, в монастирі Святої Трійці, помер Йосип Нелюбович-Тукальський, православний митрополит Київський, Галицький та всієї Русі від 1663 року;
  • 1708 рік – за наказом гетьмана Івана Мазепи поблизу Білої Церкви страчено полковника Василя Кочубея, за зраду на користь Петра I;
  • 1866 рік – у Нікольсбурзі підписано мирну угоду між Австрійською імперією та Королівством Пруссія;
  • 1887 рік – у Варшаві опубліковано перший підручник міжнародної мови есперанто «Международный языкъ»;
  • 1913 рік – австрійський уряд скасував конституцію Королівства Богемія;
  • 1919 рік – махновці вбили отамана українського війська за часів Громадянської Війни Матвія Григор'єва;
  • 1941 рік – у Канаді засновано Українське товариство допомоги Батьківщині;
  • 1945 рік – на маріупольському заводі «Азовсталь» відбудована перша домна;
  • 1948 рік – Велика Британія та США підписали умови реалізації «плану Маршалла»;
  • 1971 рік – стартував американський космічний корабель «Аполлон-15», пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом і Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснив посадку на Місяць;
  • 1990 рік – на посаду міністра внутрішніх справ УРСР вступив Василишин Андрій Володимирович;
  • 1995 рік – представники 15 країн Євросоюзу підписали Конвенцію про створення Європолу;
  • 1998 рік – компанії Circuit City I Good Guys анонсували новий стандарт цифрового відео – Digital Video Express (DIVX) як альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).

Іменини

День ангела імені сьогодні святкують Анна, Мирослава, Юхим, Антон, Степан, Юліан.

Теги: свята православна церква традиції

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