Церковний календар на липень. Які релігійні свята відзначатимуть українці

В середині літа віряни святкують Різдво Іоана Предтечі, день Петра і Павла

У липні закінчується Петрів піст, який 2023 року розпочався 12 червня

В другий літній місяць не так багато церковних свят. Але кілька важливих віряни все ж святкуватимуть. До прикладу, в липні закінчується Петрів піст, який 2023 року розпочався 12 червня. В середині літа віряни також святкують Різдво Іоана Предтечі, день Петра і Павла. Будуть й інші, не менш важливі дати.

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Перелік свят у церковному календарі на липень 2023 року:

Дата Православне свято 1 липня Будь ласка, читайте текст після реклами День пам'яті мученика Леонтія 2 липня День всіх святих українського народу 3 липня Будь ласка, читайте текст після реклами День пам'яті священномученика Методія 4 липня День пам'яті мученика Юліяна 5 липня День пам'яті священномученика Євсевія 6 липня День пам'яті мучениці Агрипини Будь ласка, читайте текст після реклами 7 липня Різдво Іоана Предтечі 8 липня День пам'яті преподобномучениці Февронії, священномученика Доротея 9 липня День пам'яті пророка Давида 10 липня День пам'яті пророка Сампсона 11 липня Перенесення мощей Кира й Івана Будь ласка, читайте текст після реклами 12 липня День пам'яті апостолів Петра і Павла 13 липня Собор 12 апостолів 14 липня День пам'яті Косми і Деміяна безсрібників 15 липня Покладення ризи Пресвятої Богородиці 16 липня День пам'яті мучеників Якинта і Анатолія 17 липня День пам'яті святителя Андрія Критського та преподобної Марфи Будь ласка, читайте текст після реклами 18 липня День пам'яті преподобного Анатасія Атонського 19 липня День пам'яті преподобного Сисоя Великого 20 липня День пам'яті преподобних Томи та Акакія 21 липня День пам'яті великомученика Прокопія 22 липня День пам'яті священномученика Панкратія Будь ласка, читайте текст після реклами 23 липня День пам'яті преподобного Анатонія Печерського 24 липня День пам'яті княгині Київської Ольги 25 липня День пам'яті мучеників Прокла й Іларія 26 липня Собор архангела Гавриїла, день пам'яті преподобного Стефана, день пам'яті преподобного Юліана 27 липня День пам'яті апостолів Акили і Прискили, день пам'яті преподобного Онисима 28 липня День пам'яті Володимира Великого Будь ласка, читайте текст після реклами 29 липня День пам'яті священномученика Атеногена і його 10 учнів 30 липня День святих отців шести Вселенських Соборів, день пам'яті великомучениці Марини 31 липня День мучеників Якинта і Еміліяна

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді змінити дату святкування Різдва в Україні. Також це стосується ще двох свят. Про це стало відомо з відповідного законопроєкту, який глава держави вніс до Ради.

До слова, прихильники Московської церкви у Красилові, що на Хмельниччині, у день поховання загиблого військового Івана Кушнірука зібралися біля Свято-Троїцького храму та викрикували рідним та побратимам героя «Ганьба».