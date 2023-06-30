Церковний календар на липень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
У липні закінчується Петрів піст, який 2023 року розпочався 12 червня
В другий літній місяць не так багато церковних свят. Але кілька важливих віряни все ж святкуватимуть. До прикладу, в липні закінчується Петрів піст, який 2023 року розпочався 12 червня. В середині літа віряни також святкують Різдво Іоана Предтечі, день Петра і Павла. Будуть й інші, не менш важливі дати.
Перелік свят у церковному календарі на липень 2023 року:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 липня
|
День пам'яті мученика Леонтія
|
2 липня
|
День всіх святих українського народу
|
3 липня
|
День пам'яті священномученика Методія
|4 липня
|День пам'яті мученика Юліяна
|
5 липня
|
День пам'яті священномученика Євсевія
|
6 липня
|
День пам'яті мучениці Агрипини
|
7 липня
|
Різдво Іоана Предтечі
|
8 липня
|
День пам'яті преподобномучениці Февронії, священномученика Доротея
|
9 липня
|
День пам'яті пророка Давида
|
10 липня
|
День пам'яті пророка Сампсона
|
11 липня
|
Перенесення мощей Кира й Івана
|
12 липня
|
День пам'яті апостолів Петра і Павла
|
13 липня
|
Собор 12 апостолів
|
14 липня
|
День пам'яті Косми і Деміяна безсрібників
|
15 липня
|
Покладення ризи Пресвятої Богородиці
|
16 липня
|
День пам'яті мучеників Якинта і Анатолія
|
17 липня
|
День пам'яті святителя Андрія Критського та преподобної Марфи
|
18 липня
|
День пам'яті преподобного Анатасія Атонського
|
19 липня
|
День пам'яті преподобного Сисоя Великого
|
20 липня
|
День пам'яті преподобних Томи та Акакія
|
21 липня
|
День пам'яті великомученика Прокопія
|
22 липня
|
День пам'яті священномученика Панкратія
|
23 липня
|
День пам'яті преподобного Анатонія Печерського
|
24 липня
|
День пам'яті княгині Київської Ольги
|25 липня
|День пам'яті мучеників Прокла й Іларія
|
26 липня
|
Собор архангела Гавриїла, день пам'яті преподобного Стефана, день пам'яті преподобного Юліана
|
27 липня
|
День пам'яті апостолів Акили і Прискили, день пам'яті преподобного Онисима
|
28 липня
|
День пам'яті Володимира Великого
|
29 липня
|
День пам'яті священномученика Атеногена і його 10 учнів
|
30 липня
|
День святих отців шести Вселенських Соборів, день пам'яті великомучениці Марини
|
31 липня
|
День мучеників Якинта і Еміліяна
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді змінити дату святкування Різдва в Україні. Також це стосується ще двох свят. Про це стало відомо з відповідного законопроєкту, який глава держави вніс до Ради.
До слова, прихильники Московської церкви у Красилові, що на Хмельниччині, у день поховання загиблого військового Івана Кушнірука зібралися біля Свято-Троїцького храму та викрикували рідним та побратимам героя «Ганьба».
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