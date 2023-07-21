21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується починати нові справи, тому що вони не принесуть успіху

21 липня відзначається Міжнародний день нездорової їжі. Віряни вшановують пам'ять священномученика Прокопія.

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Міжнародний день нездорової їжі

Нездорову їжу часто називають «пустими калоріями». Вона навантажує наш організм надмірною кількістю жиру, цукру й солі, при цьому містить дуже мало харчових волокон, вітамінів і мінералів. Саме такими прийнято вважати цукерки, гамбургери, солодкі напої, кондитерські вироби, картоплю фрі та інші звабливі перекуси. Є багато інформації про шкідливість нездорової їжі, тож останнім часом дедалі більше людей виключають її зі свого раціону. Проте існує особливий день у році, який називається Міжнародним днем нездорової їжі. Він щороку відзначається 21 липня і цього дня можна дозволити собі відійти від правил здорового харчування та побалувати смакові рецептори чимось некорисним, але смачним.

Щодо Міжнародного дня нездорової їжі – про його походження немає конкретних фактів. Можна припустити, що це свято було вигадане людиною чи групою людей, які довгий час дотримувалися принципів здорового харчування та зрештою захотіли виділити єдиний день у році для того, аби згадати смак некорисної їжі без відчуття провини та відчутної шкоди для здоров’я.

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Цього дня можна насолоджуватися солодкими й солоними смаками, жирними стравами та навіть газованими напоями. Можна купити свої улюблені цукерки, а також кекси чи печиво, посидіти перед телевізором з тарілкою пончиків або попкорну.

Яке сьогодні релігійне свято

21 липня в церковному календарі вшановується пам'ять священномученика Прокопія. Він народився у Єрусалимі і служив при імператорі Діоклетіані. Його батько був християнином, а мати — язичницею. Однак, сам Прокопій завжди відчував покликання служити Ісусу Христу. Якось відправив його імператор до Олександрії на службу. Там він повинен був переслідувати християн. Але раптом почув він голос Господа і побачив знамення.

Після цього він відмовився виконувати переслідування і знищив язичницькі ідоли у своєму домі. Однак, його вчинок був розкритий матір'ю, яка відразу повідомила про це Діоклетіану.

Прокопія затримали, довго мучили, спробували змусити відректися від віри в Христа. Але він залишався стійким у своєму рішенні. Всіх, хто його підтримав, вбили. А потім і його самого стратили мечем.

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Що не можна робити цього дня

Не варто починати нові справи, тому що вони не принесуть успіху.

Заборонено сваритися, лаятися, лінуватися.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: погода на Прокопія вказує, якою вона буде 2 серпня;

Бджоли проявляють занадто сильну активність – буде спекотно;

Дощить, але немає вітру – чекайте на тривалу негоду;

Покупатися на Прокопа у водоймі, отже, накликати на себе біду.

Пам’ятні події 21 липня

356 рік до н. е. – в ніч проти 21 липня Герострат спалює Храм Артеміди в Ефесі;

365 рік – землетрусом частково зруйновано одне з семи чудес світу – Александрійський маяк;

1542 рік – для боротьби із протестантизмом Папа Римський Павло III засновує Конгрегацію доктрини віри, орган, що контролює діяльність інквізиції;

1773 рік – Папа Римський Климент XIV видає буллу про заборону Ордена єзуїтів;

1774 рік – підписують Кючук-Кайнарджійський мирний договір, за яким встановлюють незалежність Кримського ханства;

1822 рік – створюють Першу Мексиканську імперію;

1831 рік – коронація Леопольда I, першого короля Бельгії;

1954 рік – підписують Женевську угоду, що завершує Першу індокитайську війну і визначає долю французьких колоній у цьому регіоні;

1969 рік – американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін в рамках польоту Apollo 11 вийшли на поверхню Місяця;

1992 рік – сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 піднімає український прапор і вирушає до Одеси, щоб увійти до складу ВМС України;

2013 рік – вступає на престол король Бельгії Філіп I.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій.