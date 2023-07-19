19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується поспішати, тому що будь-яка поспіхом зроблена справа закінчиться провалом

19 липня відзначається День тренера в Україні та День нових друзів. Віряни вшановують пам'ять преподобного Сисоя Великого.

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День тренера в Україні

З 2021 року Україна також має офіційне свято тренерів, яке відзначається 19 липня. Важливо не оминати ці дати стороною, бо тренер – такий самий педагог для спортсменів, як вчитель для школярів, викладач для студентів тощо. Тішить, що в нашій країні День тренера активно святкується людьми, пов’язаними зі спортом.

Вперше ідея спортивного свята виникла в 1999 році у представників Федерації спортивної та художньої гімнастики України, які наголосили на необхідності відведення спеціального дня у році для тренерів. Спортивний світ підтримав ідею свята, яке надає атлетам можливість сказати «дякую» людині за роботу та підтримку.

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Свято відзначається по всій країні, в спортивних установах і організаціях, федераціях різних видів спорту. Традиційно у цей день спортсмени вшановують своїх наставників, вітаючи їх. Однак для тренера завжди найкращою нагородою залишаться успіхи та досягнення його вихованців. Їх перемоги – це також перемоги тренерів.

День нових друзів

19 липня кожного року відзначається День нових друзів. Така позитивна подія святкується аж тричі на рік (також 19 жовтня та 19 січня). Свято започатковано американською компанією з виробництва листівок Hallmark Cards з метою підвищення продажу власної продукції у 1920-х роках. Тоді ідею Дня нових друзів сприйняли погано, але зараз подія набирає обертів, розповсюджуючи світом концепцію дружності людей.

Сьогодні День нових друзів має за мету залучення людства до спілкування та заведення нових знайомств, веденню активного соціального життя.

Яке сьогодні релігійне свято

19 липня у церковному календарі відзначається день пам'яті преподобного Сисоя Великого. Він жив у Єгипетській пустелі і був ченцем-відлюдником.. Протягом свого життя він здійснив багато подвигів, що дозволило йому досягти духовної чистоти і отримати від Бога дар чудотворення. Одного разу він молитвою зміг повернути до життя померлу дитину.

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Сам до себе Сисой Великий ставився дуже суворо, проте до всіх, хто звертався до нього за допомогою, він завжди проявляв милосердя. Вважав, що лише приниження веде до чистоти, тому завжди ставив себе нижче за тих, хто його оточував.

На смертному одрі Сисой стверджував, що бачить перед собою ангелів і благав їх дати йому трохи більше часу для повного покаяння. Учні, які стояли поруч, вважали, що їхньому вчителю немає чого каятися, але Сисой мав інше бачення. Коли він заявив, що ще не досить осягнув каяття в цьому житті, його обличчя освітлилося, і Господь забрав цього чоловіка до Себе.

Що не можна робити цього дня

Не варто поспішати, тому що будь-яка поспіхом зроблена справа закінчиться провалом.

Жінкам і дівчатам заборонено прибирати в домі, цим повинен зайнятися чоловік.

Вважалося, що природа цього дня особливо чутлива, тому до тварин і рослин намагалися ставитися з повагою.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: зеленуватий відтінок місяця вказує, що скоро розпочнуться дощі;

Якщо місяць в тумані і він великий, чекайте на похолодання;

Блискучий місяць білого кольору – до холодної погоди без опадів;

Вже листя жовтіє – осінь і зима прийдуть рано.

Пам’ятні події 19 липня

64 рік – в часи правління Нерона спалахує Велика пожежа в Римі: з 14 кварталів Риму вогонь цілковито знищує 4 і значно пошкоджує 7 кварталів;

711 рік – між вестготами і армією Омейядів відбувається битва при Гвадалете, що закінчується повною перемогою арабів;

1551 рік – Карлсбурзьким договором підтверджують права Габсбургів на Королівство Угорщина і Князівство Трансильванія;

1650 рік – османський посол Осман-ага в Чигирині укладає військовий союз з Богданом Хмельницьким;

1822 рік – французький вчений Жозеф Ньєпс робить першу у світі фотографію;

1870 рік – починається французько-прусська війна;

1900 рік – відкривають Паризьке метро;

1959 рік – починаються арешти членів Українського Національного Комітету – дисидентської підпільної організації, що діяла в період 1957 –1962 років і ставила за мету підготовку свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці у Східній Україні;

1969 рік – Індіра Ганді віддає розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків;

2022 рік – Албанія та Північна Македонія розпочинають перемовини про вступ до ЄС.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Федір, Валентин, Антон, Анатолій, Гліб, Віктор, Олександр, Уляна, Юлія.