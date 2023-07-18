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18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели
фото з відкритих джерел

Цього дня не рекомендується довго спати, краще взятися за справи якомога раніше

18 липня відзначається Мусульманський Новий рік, Міжнародний день Нельсона Мандели та День народження Тетріса. Віряни вшановують пам'ять преподобного Атанасія Атонського. 

Мусульманський Новий рік

18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Мусульмани ведуть літочислення від Хіджри, тобто переселення пророка Мухаммеда та перших мусульман до Медіни з Мекки у 622 р. н. е. Рік у мусульман триває менше на 11-12 днів, ніж у християнських народів, а кожна нова доба настає після заходу сонця, оскільки використовується місячний календар. Тому дата початку Нового року є змінною. Вона співпадає з початком місяця Мухарам і щороку визначається за астрономічними розрахунками.

Цей день не вважається святковим та не відзначається масовими заходами, бо це заважає молитися. Але до нього треба підготуватися, ретельно прибравши помешкання, та проростити зерно пшениці чи сочевицю. Потім готують традиційні для мусульман страви – баранину, сабзах, сенджед, серкех, сомак тощо, пригощають ними рідних і друзів.

Напередодні Нового року згадують померлих родичів, а в день його настання чоловіки йдуть у мечеть слухати проповідь. Так починається місячний період обов’язкового суворого посту, під час якого до заходу сонця забороняється вживання їжі та купання. Протягом місяця треба повністю присвятити себе служінню Аллаху та допомагати нужденним.

Заборона святкування Нового року у мусульманських традиціях ґрунтується на необхідності суворо дотримуватися розпорядку дня, не вживати алкоголь, не порушувати спокій. Навіть дарування подарунків вважається марнотратством.

Міжнародний день Нельсона Мандели

Нельсон Мандела
Нельсон Мандела

Нельсон Мандела – той, кому вдалося подолати апартеїд, захисник прав і свобод, політичний в’язень, миротворець, перший президент Південно-Африканської Республіки, обраний на нерасових виборах. Неймовірно, що всі ці високі здобутки та тяжкі випробування випали на долю однієї людини. Але найголовнішим є те, що Мандела був і залишається одним з найбільших моральних лідерів нашого часу і доказом того, що навіть одна людина здатна подолати несправедливість у великих масштабах. На знак визнання вкладу Нельсона Мандели в боротьбу за мир та загальнолюдські цінності, ООН встановила Міжнародний день Нельсона Мандели, який світ щороку відзначає 18 липня.

День народження Тетріса

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Щорічно 18 липня власний День народження відзначає «Тетріс», бо саме цього дня у 1985 році було випущено електронну версію відомої комп’ютерної гри. Винахідник «Тетріса» – талановитий вчений на ім’я Олексій Пажитнов. Вперше світ побачив гру 6 червня 1984 року.

Яке сьогодні релігійне свято

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18 липня в церковному календарі відзначається день пам'яті преподобного Атанасія Атонського, який народився в Трапезунді (Каппадокія), що зараз знаходиться на території Туреччини. При хрещенні йому було дано ім'я Авраам. Після втрати батьків у ранньому віці, християнська черниця взялася за виховання хлопчика, яка і привила хлопчику любов до Бога.

У дорослому віці Авраам став вчителем, проте продовжував вести досить аскетичний спосіб життя. Одного разу він вирішив покинути свою вчительську діяльність. В той час в місті перебував преподобний Михайло, ігумен Камінського монастиря. Атанасій розповів йому про своє бажання стати ченцем. Незабаром Михайло зробив йому чернечий постриг і змінив ім'я на Атанасій (Афанасій).

Багато часу чоловік проводив у молитві, а згодом пішов до Афону, де побудував невелику келію. З часом на її місці виріс монастир, який назвали на честь пророка і предтечі Іоанна Хрестителя.

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Що не можна робити в цей день

  • Ввечері краще не працювати.
  • Заборонено довго спати, краще взятися за справи якомога раніше.
  • Не ходіть вночі незнайомими місцями, тому що цього дня на світ виходить нечисть.

Народні прикмети і традиції 

  • Дивилися, який сьогодні день: місяць на небі швидко переміщається і ховається за хмари – до великого урожаю;
  • Молодик і він яскраво світить – до сухої та теплої погоди восени;
  • На небі багато зірок – буде ясна погода, якщо їх майже не видно – негода;
  • Вранці на небі веселка – до дощу, ввечері – до сонячної погоди.

Пам’ятні події 18 липня

  • 390 рік до н. е. – битва при Алії, де римська армія зазнає поразки від галлів під керівництвом кельтського вождя Бренна;
    64 рік – в Римі здіймається «Велика пожежа», яка не вщухає впродовж тижня й знищує практично весь Рим;
  • 672 рік – в розпалі міжусобної боротьби в час Руїни відбувається битва під Четвертинівкою, сили Дорошенка перемагають Ханенка;
  • 1870 рік – Перший Ватиканський собор майже одноголосно приймає Першу догматичну конституцію «Про церкву Христову»;
  • 1878 рік – шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд першим проходить північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий;
  • 1898 рік – П'єр і Марія Кюрі представляють в Паризьку Академію доповідь про те, що, окрім урану, існують і інші радіоактивні елементи;
  • 1915 рік – в Адріатичному морі австро-угорський підводний човен підтоплює італійський крейсер «Джузеппе Гарібальді»;
  • 1946 рік – відновлюють в еміграції Спілку української молоді;
  • 1947 рік – король Великої Британії Георг VI підписує закон про незалежність Британської Індії;
  • 1954 рік – відбувається перший фестиваль джазової музики в Ньюпорті, штат Род-Айленд, США;
  • 1968 рік – засновують компанію Intel;
  • 1995 рік – біля стін Софійського собору в Києві ховають українського Патріарха Володимира.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Сергій, Варвара, Єлизавета, Анна.

 

Теги: свята фестиваль традиції свято липень

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