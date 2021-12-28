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    28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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    Сьогодні відзначається Міжнародний день кіно - 28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    Сьогодні відзначається Міжнародний день кіно
    фото з відкритих джерел

    Весь день потрібно бути веселими і бадьорими, щоб мороз подарував міцне здоров’я

    28 грудня у світі відзначають Міжнародний день кіно. Також Православна Церква вшановує пам'ять святого Трифона Печенгського. У народі свято отримало назву День Трифона.

    Міжнародний день кіно

    Також 28 грудня відзначають річницю першого кіносеансу. 28 грудня 1895 року в Парижі, у Гранд-кафе на бульварі Капуцинів, винахідники кінематографа брати Люм’єри влаштували перший у світі кіносеанс.

    Люм'єри представили широкій публіці перший у світі короткометражний фільм «Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота».

    Це була перша стрічка в історії кінематографа, за перегляд якої глядачі платили гроші. В той день було продано всього 35 квитків, вартістю один франк.

    Саме ця дата й стала днем святкування.

    Яке сьогодні релігійне свято

    Православна церква 28 грудня вшановує пам’ять святого Трифона Печензького, який жив в XVI столітті на території Кольського півострова. В миру носив ім’я Митрофан і народився в родині священика на території Новгородської землі.

    Переказ свідчить, що одного разу Трифон почув голос, який наказав йому слідувати на Північ. Так Трифон і потрапив на Кольський півострів, де став жити біля річки Печенга, проповідуючи Євангеліє саамів. Там же він побудував храм і заснував монастир на честь Святої Трійці.

    У цій же обителі Митрофан згодом прийняв постриг, отримавши ім’я Трифон, а також був посвячений в ієромонахи. Через деякий час Трифон стає ігуменом монастиря.

    Що можна робити:

    • Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це найкращий час, щоб помиритися і відновити стосунки.
    • Віддайте усі позичені вами раніше кошти.

    Чого не можна робити:

    • В цей день ще триває Різдвяний піст, тому потрібно дотримуватися його заборони щодо їжі та поведінки. А також не варто ні на кого злитися.
    • Варто стримувати емоції і бути доброзичливими. Є ще народне повір’я, яке забороняє скаржитися на холод.
    • Весь день потрібно бути веселими і бадьорими, щоб мороз подарував міцне здоров’я.

    Народні прикмети:

    • Сьогоднішня погода розповість про березневу.
    • Мороз вдень 28 грудня, а ввечері різко почало теплішати, – за прикметами, очікується холоднеча.
    • Північний вітер в день Трифона, – настають сильні морози.
    • На Стефана на деревах іній, – очікується рік урожайний на овес.
    • Синиці 28 грудня вранці розкричалися, – прикмета, що настануть морози.
    • Кіт поліз на піч, – похолодає.
    • Сухий сніг по землі літає, – прикмета до літньої посухи.
    • Великі кучугури 28 грудня, – приємне і нежарке літо буде.
    • Народжені в Трифонів день суворі до себе і оточуючих, люди високих принципів.

    День ангела

    28 грудня іменини відзначають власники таких імен: Волимир, Годислав, Eлевтерiй, Павло, Степан, Теофiлiя, Тит, Цезар.

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    Теги: церква кіно свята православна церква вітер традиції
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    28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони