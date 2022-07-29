29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна відмовляти нужденним

Сьогодні, 29 липня, відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а також День курячих крилець у США.

Щорічно 29 липня відзначається Міжнародний день тигра, присвячений збереженню цих тварин на планеті.

День Сил спеціальних операцій Збройних сил України

фото з відкритих джерел

29 липня воїни наймолодшої та найсучаснішої складової Збройних Сил України, Сил спеціальних операцій (ССО), святкують своє професійне свято.

Сили спеціальних операцій – це окремий рід сил ЗСУ, що був заснований у 2016 році. До складу ССО входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

День Сил спецоперації ЗСУ було встановлено указом президента України від 26 липня 2016 року, з метою «подальшого розвитку національних військових традицій, ураховуючи важливу роль Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави».

Гаслом Сил спеціальних операцій ЗСУ, було обрано бойове гасло Святослава Хороброго — «Іду на ви!». Нову символіку й однострої було остаточно затверджено наказом МО №606 від 20 листопада 2017 року.

Міжнародний день тигра

фото з відкритих джерел

Сьогодні, 29 липня 2020 року, відзначають Міжнародний день тигра. Це свято, встановлене на Міжнародному форумі з проблем, пов'язаних зі збереженням тигрів на Землі ( Тигровий саміт), в листопаді 2010 року в Санкт-Петербурзі.

Однією з головних цілей проведення Міжнародного дня тигра в різних країнах є інформування громадськості про проблему зникнення тигрів і способах їх захисту.

Тигр знаходиться під міжнародною охороною, внесений до Червоної книги, від 1947 року діє повна заборона полювання на тигрів.

Свято в різних місцях відзначається по-різному: наприклад, в деяких зоопарках по всьому світу хижаки в такий день отримують особливо смачний пайок і подарунки

День системного адміністратора

фото з відкритих джерел

Своє професійне свято системні адміністратори відзначають в останню п’ятницю липня. Ця традиція зародилася починаючи з 1999 року. Тоді один з американських системних адміністраторів з Чикаго на ім’я Тед Кекатос виступив з ініціативою на підтримку нового професійного свята, яке би об’єднало фахівців цієї, вже славної професії. І 28-го липня того року це свято, під назвою «System Administrator Appreciation Day», було вперше відзначене в США. В силу надзвичайної актуальності й затребуваності професії системного адміністратора по всьому світу, свято День сисадміна швидко набуло широкого поширення і вийшло на міжнародну арену.

В 2022 році День системного адміністратора припадає на 29 липня.

Яке православне свято

29 липня віряни вшановують пам'ять Блаженної сповідниці Матрони та Фіногеєв день (День Афіногена).

Афіноген і дев’ять його учнів постраждали за віру в Христа під час гонінь, організованих на території міста Севастія. Одного разу місцевий правитель по імені Філомарх влаштував свято, присвячене язичницьким богам, наказавши городянам принести жертви для ідолів. Однак багато севастийців відмовилися це робити, бо були християнами.

Правитель наказав побити відступників. З’ясувалося, що християнство в Севастії було поширене завдяки Афіногену, якого вирішили заарештувати. Воїни вирушили в храм, але знайшли там лише 10 учнів Афіногена, схопили їх і піддали мукам. Сам Афіноген з’явився до правителя і попросив звільнити невинних людей. Але його ув’язнили разом з його учнями. Після суду їх спочатку катували, а потім стратили.

Які традиції на свято

Зазвичай з цього дня спека поступово зменшується. Дні ще теплі, а ночі стають прохолодніше. У народі вірили, що 29 липня по лісу ходить зоря і підбирає пташине пір’я, тому в ліс не ходили в ліс, боячись його потривожити.

У деяких місцях Афіногенів день вважався початком жнив. Перший стислий сніп селяни називали іменинником. Його прикрашали стрічками, з піснями несли додому і ставили на покуті під ікони. Соломою з іменинного снопа годували хвору худобу, а восени з нього починали молотьбу. Зерна з першого снопа вважалися цілющими не тільки для тварин і птахів, а й для людей.

Прикмети:

Дощовий день – урожай буде добрим.

Бадилля у моркви похилилося – буде дощ.

Йде дощ – чекай доброго врожаю хліба.

Що не можна робити

Не можна сваритися

Не можна матюкатися

Не можна ходити до лісу

Не можна відмовляти нужденним

Не можна лінуватися

Іменини

День ангела відзначають: Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія та Яків.