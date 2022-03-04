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    Думки вголос

    Психологія війни. Як рятуватися від депресії

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

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    Нас ніхто ніколи не здасть! - Психологія війни. Як рятуватися від депресії
    Нас ніхто ніколи не здасть!

    Виключаємо режим жалості за усім матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури

    Попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати за потреби про це іншим.

    Війна має свою «психологію».

    Вона складається з інформаційно-психологічних атак.

    Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.

    І зараз ми можемо спостерігати у нас виснаження.

    Попередній стан – це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об’єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.

    Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!

    І ми можемо почувати себе тотально виснаженими. Можуть спостерігатися ознаки депресії через постійну тривогу.

    Хочу, щоб ви розуміли.

    Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.

    Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!

    Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».

    Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.

    За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;

    П’ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;

    Робимо інформаційні паузи від читання новин;

    Виключаємо режим жалості за усім матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури.

    Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок. Ми усе відбудуємо.

    Включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;

    Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;

    Обіймайтеся;

    Говоріть близьким «я тебе люблю».

    Такі слова допомагають тримати сили.

    Не вірити, не поширювати неперевірену інформацію.

    Нас ніхто ніколи не здасть!

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    Джерело: блог Віктора Шлінчака

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    Теги: війна #stoprussia
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    Психологія війни. Як рятуватися від депресії