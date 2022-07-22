  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Lego випусти нову колекцію фігурок присвячену захисникам Маріуполя (фото)
рус
    Суспільство

    Lego випусти нову колекцію фігурок присвячену захисникам Маріуполя (фото)

    Троє захисників Маріуполя стали прототипами фігурок&nbsp;Lego - Lego випусти нову колекцію фігурок присвячену захисникам Маріуполя (фото)
    Троє захисників Маріуполя стали прототипами фігурок Lego

    Також компанія присвятила нові лего-фігурки й українським медикиням на війні

    Компанія The Brothers Brick, один з ритейлерів Lego, присвятила свої нові фігурки українським захисникам Маріуполя. Про це повідомив засновник компанії Ендрю Бікрафт у Twitter.

    «ЗСУ, Нацгвардія, добровольці ТрО та інші захисники Азовсталі, які протрималися в Маріуполі майже 3 місяці, тим самим затримавши російську армію та дозволивши Україні виграти битву за Київ», – написав Бікрафт.

    Прототипами фігурок стали начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич, командир Денис Прокопенко та заступник командира Святослав Паламар.

    Разом з тим компанія присвятила нові лего-фігурки й українським медикиням на війні. Прототипами іграшок стали: Аліна Михайлова – військова 1-ої окремої штурмової роти ДУК ПС, Анна Архіпова – військова 93-ої окремої механізованої бригади «Холодний яр», Катерина Галушка – парамедикиня «Госпітальєрів».

    «Lego-версія деяких із багатьох дивовижних жінок, які захищають Україну після того, як Росія вдерлась в Україну. Мій дідусь був медиком у Другій світовій війні, і я глибоко поважаю бойових медиків та інших, хто бореться з російським фашизмом в Україні сьогодні. Слава Україні!», – написав Бікрафт.

    Нагадаємо, виробник дитячих конструкторів Lego пішов з ринку Росії. Данський виробник конструкторів Lego повністю припинив роботу в Росії.

    Разом з тим McDonald’s повністю пішов з Росії і продав бізнес. Також повідомлялося, що компанія-виробник побутової хімії Henkel припиняє продавати свою продукцію на російському ринку збуту.


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Lego #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Lego випусти нову колекцію фігурок присвячену захисникам Маріуполя (фото)