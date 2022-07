Lego випусти нову колекцію фігурок присвячену захисникам Маріуполя (фото)

Компанія The Brothers Brick, один з ритейлерів Lego, присвятила свої нові фігурки українським захисникам Маріуполя. Про це повідомив засновник компанії Ендрю Бікрафт у Twitter.

«ЗСУ, Нацгвардія, добровольці ТрО та інші захисники Азовсталі, які протрималися в Маріуполі майже 3 місяці, тим самим затримавши російську армію та дозволивши Україні виграти битву за Київ», – написав Бікрафт.

Прототипами фігурок стали начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич, командир Денис Прокопенко та заступник командира Святослав Паламар.

Разом з тим компанія присвятила нові лего-фігурки й українським медикиням на війні. Прототипами іграшок стали: Аліна Михайлова – військова 1-ої окремої штурмової роти ДУК ПС, Анна Архіпова – військова 93-ої окремої механізованої бригади «Холодний яр», Катерина Галушка – парамедикиня «Госпітальєрів».

«Lego-версія деяких із багатьох дивовижних жінок, які захищають Україну після того, як Росія вдерлась в Україну. Мій дідусь був медиком у Другій світовій війні, і я глибоко поважаю бойових медиків та інших, хто бореться з російським фашизмом в Україні сьогодні. Слава Україні!», – написав Бікрафт.

LEGO versions of some of the many amazing women defending #Ukraine️ since #RussiaInvadedUkraine. My grandfather was a medic in WW2, and I deeply respect the combat medics and others fighting fascism in today. Slava Ukraini! @katalina_ada @tsunami_zsu @Mykhailova_A pic.twitter.com/kNGjXHhy3e