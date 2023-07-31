31 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день не можна влаштовувати гучні вечірки і багатолюдні застілля

У понеділок 31 липня світ відзначає День народження Гаррі Поттера, Міжнародний день африканської жінки, Всесвітній день рейнджера і День безпородної собаки. Православні християни вшановуються пам’ять святого Омеляна.

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День народження Гаррі Поттера

Згідно з сюжетом книги, він з’явився на світ 31 липня 1980 року, тож його фанати заснували особливе свято — День народження Гаррі Поттера і щороку відзначають його 31 липня.

В один день з маленьким чарівником народилася й сама майбутня письменниця – авторка поттеріани Джоан Роулінг, але сталося це в 1965 році у британському місті Йейт.

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За задумом авторки, сюжет книг про Гаррі Поттера мав охопити сім років його життя, починаючи з 11-річчя. Юного чарівника письменниця наділила найкращими людськими якостями – це розум, доброта і сильний дух хлопця, якому неможливо не співпереживати.

День безпородної собаки

31 липня кожного року світ відзначає неофіційне свято День безпородної собаки. Під час вибору домашнього улюбленця люди найчастіше роблять вибір на користь породистих песиків, а безпородні собачки загалом стають мешканцями вулиць та притулків для тварин.

Мета Дня безпородного собаки - привернути увагу суспільства до позитивних якостей дворових собак, закликати людей брати їх із притулків або з вулиць, привернути увагу до проблем цих тварин (голод, холод, відсутність спілкування з людиною, шкуродерство тощо).

Всесвітній день рейнджерів

Щорічно 31 липня відзначається професійне свято – Всесвітній день рейнджерів. Подію започаткувала Міжнародна федерація рейнджерів у 2007 році. Рейнджер – людина, що займається інспектуванням заповідних зон, національних парків тощо. Завданнями рейнджера є захист диких тварин та збереження їх від браконьєрів і негативного впливу цивілізації.

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Всесвітній день рейнджерів покликаний привернути увагу людства до цієї важливої професії. Сьогодні варто подякувати рейнджерам за їхню нелегку працю на благо природи та вшанувати пам’ять загиблих у ході служби інспекторів.

День африканської жінки

Також 31 липня кожного року світ відзначає День африканської жінки. Рішення започаткувати цю подію прийняла Всеафриканська конференція жінок в Дар-ес-Саламі (Танзанія) у 1962 році.

Мета дня – привернути суспільну увагу до африканок; допомогти африканським жінкам у подоланні проблем утисків прав та дискримінації; вшанувати пам’ять жінок з Африки, які мужньо пережили рабство та упереджене ставлення; наголосити на важливості поваги до людини, незалежно від її раси.

Яке сьогодні церковне свято

фото з відкритих джерел

31 липня в народному календарі – Омеляна.

Святий Омелян постраждав за віру під час гонінь, організованих у відношенні християн імператором Юліаном Відступником в IV столітті. Відомо, що тоді імператор розіслав указ, згідно з яким, всі послідовники Христа повинні бути віддані карі. В цей час Омелян проживав в місті Доростолі близько Дунаю. Указ зачитали на міській площі, і Омелян, обурений рішенням імператора, відправився на капище, де поклонялися язичницьким богам, розбив ідолів і перекинув вівтарі. Городяни-язичники, побачивши це, вирішили, що влаштував погром селянин, який проходив повз, і почали бити його.

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Однак Омелян зізнався у скоєному вчинку, і невинну людину відпустили. Самого ж Омеляна довго били, а потім відправили на суд, засудивши до спалення. Однак Бог зберіг життя Омеляну, а вогонь, у свою чергу, вразив язичників, які прийшли поглянути на страту. Після того, як вогонь згас, Омелян ліг на вугілля і помер.

Традиції свята

У цей час закінчувалася жнива і люди колективно освячували свої серпи, щоб знаряддя праці послужили їм і на наступний рік. На Омеляна активно тривала заготівля різних солінь і варення, адже зима була не за горами.

Обов'язково топили бані, парили віники з трав і квітів, змивали страдну втому.

Що не можна робити

Не можна в цей день входити в баню з натільним хрестом. Банник – дух лазні – може прогніватися і задушити.

Не можна підмітати у хаті підлогу.

Не варто виходити на вулицю після заходу сонця.

Народні прикмети

Спека на Омеляна – в грудні будуть сильні морози.

Шишки тільки на верхівках дерева – морози будуть не раніше січня.

Листя на березі починає жовтіти – до ранньої осені.

Іменини

Іменини у Мирона, Афанасія, Степана, Кузьми та Івана.