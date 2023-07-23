23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується лаятися, лихословити, сваритися

23 липня відзначається Всесвітній день китів і дельфінів. Віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського.

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Всесвітній день китів і дельфінів

На Землі існують надзвичайно цікаві і унікальні створіння, що нагадують риб своїми плавниками та обтічною формою тіла, але водночас є ссавцями, дихають повітрям через легені і годують своїх дитинчат молоком. Ці унікальні істоти належать до ряду китоподібних, серед яких особливо виразними є величні кити і товариські дельфіни. Вони володіють високим рівнем інтелекту і спільнотворчим способом життя. На жаль, ці особливості не захищають китоподібних від промислового полювання на них, а також від вилову для потреб дельфінаріїв, океанаріїв та цирків. Щоб привернути увагу суспільства до проблем цих чудових тварин, щороку 23 липня відзначається Всесвітній день китів і дельфінів. Цей день спонукає нас задуматися про значення збереження та охорони цих унікальних морських істот, які дарують нам красу та розум світу океанів.

Викопні останки свідчать про те, що предки сучасних китів і дельфінів 50 – 60 мільйонів років тому жили на суші. Важко повірити, але китоподібні мають спільного предка з парнокопитними, тобто оленями, коровами й верблюдами. Найближчими нині живими родичами китів і дельфінів є бегемоти, які теж належить до ряду парнокопитних. Еволюція китоподібних від наземних до морських істот, вірогідно, була пов’язана з доступними джерелами їжі в морі та можливістю врятуватися там від хижаків. Поступово тіла тварин адаптувалися до нового середовища і вони стали виключно морськими мешканцями.

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Яке сьогодні релігійне свято

23 липня в церковному календарі вшановується пам'ять преподобного Антонія Печерського. Він володів даром цілительства та чудотворення. Народився в X столітті недалеко від Чернігова і став одним із засновників Києво-Печерської лаври. Молодість провів в подорожі, відвідавши Палестину, щоб побачити місце народження Ісуса Христа. На зворотньому шляху вирішив затриматися в Афоні. Там прийняв постриг і прожив кілька років.

Згідно з церковними легендами, ігумен Афонського монастиря отримав знак від Бога, щоб відпустити Антонія додому, де той мав нести християнську віру серед своїх співвітчизників. За свої благочестиві дії преподобний отримав дар чудотворення — він зцілював хворих та мав дар передбачати майбутні події.

Що не можна робити в цей день

Не варто стригти волосся, можна зістригти з ним і свою вдачу.

Не можна лаятися, лихословити, сваритися.

Не дозволено носити брудний старий одяг, не митися.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: дощить – риболовля буде вдалою;

На воді багато ряски – наступний рік буде успішним;

Вночі гроза до хорошої погоди;

Головно дзижчать бджоли і не хочуть залишатися у вулику – чекайте на спеку;

Високо підняті стебла картоплі – погода буде сонячною, а якщо поникли – піде дощ;

В першій половині дня веселка – чекайте на сильний вітер;

Равлики повилазили на дерева – буде злива;

Не видно метеликів – дощитиме;

Вранці трава суха, а вдень сильно жалять мухи – ввечері випадуть опади.

Пам’ятні події 23 липня

971 рік – Київська Русь і Візантійська імперія укладають мирний договір;

1093 рік – половці розбивають руське військо Святополка в битві на річці Желянь;

1840 рік – Велика Британія оголошує, що Канаді отримає статус самоврядної території;

1873 рік – французький художник Гюстав Курбе переходить кордон Швейцарії, назавжди залишивши Батьківщину;

1888 рік – у Києві відкривають пам'ятник Богдану Хмельницькому;

1901 рік – німецький лікар Роберт Кох висуває теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки;

1908 рік – молодотурецька революція — відновлюється конституція в Османській імперії;

1936 рік – створюють Інститут історії України АН УСРР;

1951 рік – у Рокенкорті (Французька республіка) відкривають штаб-квартиру НАТО;

1966 рік – запускають першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу;

1974 рік – повалюють диктатуру «чорних полковників» у Греції;

1975 рік – Канада закриває свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів;

1979 рік – духовний лідер Ірану аятола Хомейні забороняє трансляцію музики у зв'язку з тим, що це розбещує молодь;

1982 рік – ухвалюють рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Георгій, Данило, Степан, Роман.