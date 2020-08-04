  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    • Розсилка
    4 серпня в народі відзначається Марія Ягідниця - 4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    4 серпня в народі відзначається Марія Ягідниця

    Сьогодні не рекомендується працювати в полі

    4 серпня християни відзначають День пам'яті святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини. У народі це свято також називають «Марії добрий день» або «Марія Ягідниця».

    У цей день у наших предків склалася традиція відправлятися в ліс за ягодами – чорною і червоною смородиною, чорницею. Господині займалися їх заготівлею на зиму. Тому святу Марію називали ягідницею.

    Народні прикмети на 4 серпня:

    • Рясна роса - буде сірий льон.
    • Гроза - буде хороший урожай зернових культур.
    • Для набуття здорового рум'янцю і чистої шкіри прийнято вмиватися «срібною росою», зібраною з ранку в ємність зі срібла.

    Що не рекомендується робити 4 серпня:

    • Працювати в полі, та як є ризик постраждати від блискавки.
    • Виходити на вулицю після заходу сонця.
    • Ображатися.
    • Жінкам сьогодні не можна виконувати важку роботу.

    У кого іменини 4 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Олексій, Корній, Корнилій, Марія, Михайло.

    Читайте також:
    свята православна церква урожай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ