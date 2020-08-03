у Саудівській Аравії закінчився хадж в карантинних умовах



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Велику мечеть у Мецці щодня дезінфікували приблизно 10 разів Фото: Saudi Ministry of Media / Handout via Reuters

Велику мечеть у Мецці щодня дезінфікували приблизно 10 разів

2 серпня у Саудівській Аравії закінчився хадж, у якому взяло участь 10 тисяч мусульман, замість звичних 2,5 мільйонів. Про це повідомляє Arab News.

Також у Ер-Ріяді повідомили, що поки не зафіксовано звісток про інфікування паломників коронавірусом. Після закінчення хаджу всі паломники пройдуть медобстеження. Віруючі відбували самоізоляцію перед відвідинами хаджу і підуть на самоізоляцію вже після закінчення паломництва.

Окрім того, відомо, що Велику мечеть у Мецці щодня дезінфікували приблизно 10 разів.

Цьогоріч участь у паломництві змогли взяти тільки ті віруючі, які були на початок хаджу на території країни.

Нагадаємо, що хадж – це паломництво до Мекки та в Медину до гробу Мухаммеда.. Вважається, що кожен спроможний мусульманин має здійснити хадж раз в житті.