День Незалежності українці відзначатимуть три дні



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Святкування Дня Незалежності України

Цьогоріч українці отримають триденний вікенд з 22 по 24 серпня

В останній літній місяць українців чекає триденний вікенд. Він пов'язаний з важливим святом - Днем Незалежності України.

Свято є державним і щорічно відзначається 24 серпня. У 2020 році День Незалежності припадає на понеділок. Тому він є вихідним.

Так, українці отримають триденний вікенд з 22 по 24 серпня 2020 року. Варто відзначити, що в 2020 році через пандемію коронавірусу святкування Дня Незалежності України буде обмежене карантинними заходами.

Раніше повідомлялося, що у серпні на українців чекає 11 вихідних днів – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29 і 30 серпня. Натомість робочих днів буде всього 20. Також православні віряни відзначатимуть три Спаса – Медовий, Яблучний і Горіховий.

Між іншим, Верховна Рада готує ребрендинг до Дня Незалежності.

Раніше будівлю КМДА підсвітили кольорами прапора України. У мерії нагадали, що 24 липня 1990 року, за 13 місяців до офіційного проголошення незалежності України, біля будівлі КМДА та Київради вперше підняли національний прапор.