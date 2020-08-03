  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    День Незалежності українці відзначатимуть три дні

    • Розсилка
    Святкування Дня Незалежності України - День Незалежності українці відзначатимуть три дні
    Святкування Дня Незалежності України

    Цьогоріч українці отримають триденний вікенд з 22 по 24 серпня

    В останній літній місяць українців чекає триденний вікенд. Він пов'язаний з важливим святом - Днем Незалежності України.

    Свято є державним і щорічно відзначається 24 серпня. У 2020 році День Незалежності припадає на понеділок. Тому він є вихідним.

    Так, українці отримають триденний вікенд з 22 по 24 серпня 2020 року. Варто відзначити, що в 2020 році через пандемію коронавірусу святкування Дня Незалежності України буде обмежене карантинними заходами.

    Раніше повідомлялося, що у серпні на українців чекає 11 вихідних днів – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29 і 30 серпня. Натомість робочих днів буде всього 20. Також православні віряни відзначатимуть три Спаса – Медовий, Яблучний і Горіховий.

    Між іншим, Верховна Рада готує ребрендинг до Дня Незалежності

    Раніше будівлю КМДА підсвітили кольорами прапора УкраїниУ мерії нагадали, що 24 липня 1990 року, за 13 місяців до офіційного проголошення незалежності України, біля будівлі КМДА та Київради вперше підняли національний прапор.

     Читайте також: Чи треба співати гімн у школі? Світовий досвід
    свята українці День Незалежності
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ