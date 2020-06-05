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    Суспільство

    5 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Всесвітній день навколишнього середовища відзначається щорічно 5 червня, починаючи з 1973-го - 5 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Всесвітній день навколишнього середовища відзначається щорічно 5 червня, починаючи з 1973-го

    Сьогодні є привід серйозно задуматися про свою роль в покращенні екології

    5 червня відзначається Всесвітній день навколишнього середовища: він спрямований на підвищення усвідомленості у людей в тому, як вони взаємодіють з природою.

    Наприклад, власникам заводів сьогодні варто задуматися про зменшення отруйних викидів в атмосферу і водойми, власникам авто - про перехід на електромобілі, а тим, хто часто купує готову каву, варто нарешті придбати термокружку, щоб не засмічувати навколишнє середовище сотнями пластикових стаканчиків.

    У народі 5 червня відзначається Леонтій Огуречник або Конопляник. У цей день садили останні огірки і сіяли коноплю.

    Народні прикмети на 5 червня:

    • Огірки, які висадили на день Леонтія, найкраще підходять для засолювання.
    • Багато оводів 5 червня - буде багатий урожай.
    • Горобина цвіте - прикмета того, що буде багатий урожай конопель.
    • Трава зранку дуже сильний аромат видає - значить, чекайте дощу вдень.
    • Ті, хто народився в цей день, будуть дуже багатими і заможними.
    • Сни, що приснилися в ніч на 5 червня, збуваються в точності у тих, хто народився в цей день.

    Що не можна робити 5 червня:

    • Сьогодні очікується повний місяць, тому не варто в цей період приймати важливі рішення і здійснювати різкі вчинки.
    • Якщо перед вами стоїть проблема вибору - відкладіть її на більш відповідний час, інакше можете пошкодувати про свою поведінку.
    • Також не варто починати нові і серйозні справи - вони не принесуть очікуваного результату.

    У кого іменини 5 червня?

    Іменини сьогодні святкують Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків, Валерія, Воніфатій.

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