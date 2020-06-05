5 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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Всесвітній день навколишнього середовища відзначається щорічно 5 червня, починаючи з 1973-го

Сьогодні є привід серйозно задуматися про свою роль в покращенні екології

5 червня відзначається Всесвітній день навколишнього середовища: він спрямований на підвищення усвідомленості у людей в тому, як вони взаємодіють з природою.

Наприклад, власникам заводів сьогодні варто задуматися про зменшення отруйних викидів в атмосферу і водойми, власникам авто - про перехід на електромобілі, а тим, хто часто купує готову каву, варто нарешті придбати термокружку, щоб не засмічувати навколишнє середовище сотнями пластикових стаканчиків.

У народі 5 червня відзначається Леонтій Огуречник або Конопляник. У цей день садили останні огірки і сіяли коноплю.

Народні прикмети на 5 червня:

Огірки, які висадили на день Леонтія, найкраще підходять для засолювання.

Багато оводів 5 червня - буде багатий урожай.

Горобина цвіте - прикмета того, що буде багатий урожай конопель.

Трава зранку дуже сильний аромат видає - значить, чекайте дощу вдень.

Ті, хто народився в цей день, будуть дуже багатими і заможними.

Сни, що приснилися в ніч на 5 червня, збуваються в точності у тих, хто народився в цей день.

Що не можна робити 5 червня:

Сьогодні очікується повний місяць, тому не варто в цей період приймати важливі рішення і здійснювати різкі вчинки.

Якщо перед вами стоїть проблема вибору - відкладіть її на більш відповідний час, інакше можете пошкодувати про свою поведінку.

Також не варто починати нові і серйозні справи - вони не принесуть очікуваного результату.

У кого іменини 5 червня?

Іменини сьогодні святкують Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків, Валерія, Воніфатій.