У Дніпровському районі Києва з’явиться ще п’ять зелених зон
В одних районах сквери з'являються, в інших - забудовуються
Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики погодила створення 5 нових скверів у Києві.
Рішення ухвалено на засіданні екологічної комісії.
Нові зелені зони з'являться у Дніпровському районі за такими локаціями:
- між будинками №2 на вул. Березняківській та №№19, 19А, 21 на вул. І. Миколайчука;
- між будинками №№2, 4, 4А на вул. Березняківській та №№19/1, 19/2, 21 на вул. І. Миколайчука;
- між будинками №№4, 4А, 6, 8 на вул. Березняківській;
- між будинками №№17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 19А, 21 на вул. І. Миколайчука;
- між будинками №№4А, 6А на вул. Березняківській та №№17/1, 17/2, 17А, 19/2 на вул. І. Миколайчука.
Як повідомлялося, 2 червня земельна комісія Київської міської ради проголосувала за поновлення договору оренди ділянки землі біля Чкалівського скверу у центрі Києва, де планують звести 14-поверхівку.
3 червня в парку Партизанської слави, де завершуються роботи з капітального ремонту, зеленбудівці виявили незаконне будівництво.
Нагадаємо, у парку Партизанської слави відбувся тестовий запуск світлового пішохідного фонтану.