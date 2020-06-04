  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Дніпровському районі Києва з’явиться ще п’ять зелених зон

    • Розсилка
    У Дніпровському районі Києва з’явиться ще п’ять зелених зон

    В одних районах сквери з'являються, в інших - забудовуються

    Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики погодила створення 5 нових скверів у Києві.

    Рішення ухвалено на засіданні екологічної комісії.

    Нові зелені зони з'являться у Дніпровському районі за такими локаціями:

    1. між будинками №2 на вул. Березняківській та  №№19, 19А, 21 на вул. І. Миколайчука;
    2. між будинками №№2, 4, 4А на вул. Березняківській та №№19/1, 19/2, 21 на вул. І. Миколайчука;
    3. між будинками №№4, 4А, 6, 8 на вул. Березняківській;
    4. між будинками №№17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 19А, 21 на вул. І. Миколайчука;
    5. між будинками №№4А, 6А на вул. Березняківській та №№17/1, 17/2, 17А, 19/2 на вул. І. Миколайчука.

    Як повідомлялося, 2 червня земельна комісія Київської міської ради проголосувала за поновлення договору оренди ділянки землі біля Чкалівського скверу у центрі Києва, де планують звести 14-поверхівку.

    3 червня в парку Партизанської слави, де завершуються роботи з капітального ремонту, зеленбудівці виявили незаконне будівництво.

    Нагадаємо, у парку Партизанської слави відбувся тестовий запуск світлового пішохідного фонтану.

    екологія Київ Київрада парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ