Вода перетворилася на солярку. Моторошні наслідки екологічної катастрофи у Норильську



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Фото: facebook.com/radionova.svetlana

Причина катастрофи – в «економії коштів» і використанні обладнання, яке давно вийшло з ладу

Президент Росії Володимир Путін дав доручення ввести режим надзвичайної ситуації у місті Норильськ, де наприкінці травня стався розлив палива в результаті аварії на ТЕЦ. Про це повідомляють російські ЗМІ сьогодні, 3 червня.

У повідомленні йдеться, що з приводку аварії російська верхівка зібралася на нараду, де Путіну доповіли, що «про надзвичайну подію стало відомо тільки через два дні». Тобто, сама аварія сталася 29 травня, однак Москва почала вживати заходи лише на третій день після катастрофи.

Зазначимо, що 1 червня стало відомо, що у Норильську сталась масштабна екологічна катастрофа через розлив нафтопродуктів. Близько 20 тисяч тонн дизельного палива вилилося з резервуарів «Норильськ-Таймирської енергетичної компанії» 29 травня.

Як пише Bloomberg, причиною інциденту, ймовірно, стала зношеність сховищ. Резервуар отримав пошкодження через просідання опор, що прослужили понад 30 років.

Пальне вже потрапило у водойми – його виявили в річках Дальдикан і Амбарна.

Відповідні відео розміщують в соцмережах місцеві мешканці.

«Вода перетворилася на солярку», - коментує відео його автор.

Причиною аварії фахівці називають економію коштів і використання обладнання, яке вже давно вийшло з ладу. Не виключено, що ця аварія стане далеко не останньою.