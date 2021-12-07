7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні за давніми традиціями починався вдалий період для ворожіння
У вівторок, 7 грудня, відзначається:
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Міжнародний день цивільної авіації
Святкування Міжнародного дня цивільної авіації відбувається в першій декаді грудня. Свято приурочене до дня прийняття Конвенції про міжнародну цивільну авіацію в 1944 році.
Генеральна Асамблея ООН 6 грудня 1996 року проголосила 7 грудня Міжнародним днем цивільної авіації і закликала уряди, а також відповідні національні, регіональні, міжнародні та міжурядові організації зробити відповідні кроки для його святкування.
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Всесвітній день української хустки
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День місцевого самоврядування в Україні
В Україні 7 грудня відзначається День місцевого самоврядування – це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців.
Яке релігійне свято
Сьогодні віряни святкують день великомучениці Катерини. За легендами, свята великомучениця Катерина жила в Олександрії. У часи коли за християнські вірування людей переслідували та карали, вона була непохитною у своїх переконаннях. Пропагувала християнство та коли вкотре привела до віри нових людей (воїнів), її вирішили стратити.
Жінка гідно прийняла покарання, не відреклася від віри, за що й була названа великомученицею.
Народні прикмети
- Якщо погода ясна 7 грудня, то зима холодна буде.
- Якщо ж тепло за вікном, то морози вдарять в другій половині грудня.
- Відлига або туман віщують сильне похолодання, яке настане після Варвариного дня (17 грудня).
- Якщо до цього дня ще не випав сніг, то наступний рік буде неврожайним.
- Місяць в колі знаходиться – буде заледеніння.
- Якщо зірки на небі маленькі, то очікується снігопад.
Заборони
Триває Різдвяний піст, тож усі заборони посту поширюються й на день Катерини. Не можна веселитися, голосно співати, танцювати. Заборонено виконувати хатні роботи, шити чи ремонтувати. Їсти можна тільки пісні страви: просту кашу чи борщ, щоби все було якомога скромніше.
Ворожіння пішли від давнього свята жіночої долі, а от церква їх засуджує. Дотримуватися цієї заборони чи ні – особистий вибір кожної людини та її віри.
Іменини
7 грудня День ангела відзначають: Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк, Порфирій, Семен