7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Цього дня не забудьте привітати усіх причетних до Міжнародного дня цивільної авіації

Сьогодні за давніми традиціями починався вдалий період для ворожіння

У вівторок, 7 грудня, відзначається:

Міжнародний день цивільної авіації

Святкування Міжнародного дня цивільної авіації відбувається в першій декаді грудня. Свято приурочене до дня прийняття Конвенції про міжнародну цивільну авіацію в 1944 році.

Генеральна Асамблея ООН 6 грудня 1996 року проголосила 7 грудня Міжнародним днем цивільної авіації і закликала уряди, а також відповідні національні, регіональні, міжнародні та міжурядові організації зробити відповідні кроки для його святкування.

Всесвітній день української хустки

День місцевого самоврядування в Україні

В Україні 7 грудня відзначається День місцевого самоврядування – це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців.

Яке релігійне свято

Сьогодні віряни святкують день великомучениці Катерини. За легендами, свята великомучениця Катерина жила в Олександрії. У часи коли за християнські вірування людей переслідували та карали, вона була непохитною у своїх переконаннях. Пропагувала християнство та коли вкотре привела до віри нових людей (воїнів), її вирішили стратити.

Жінка гідно прийняла покарання, не відреклася від віри, за що й була названа великомученицею.

Народні прикмети

Якщо погода ясна 7 грудня, то зима холодна буде.

Якщо ж тепло за вікном, то морози вдарять в другій половині грудня.

Відлига або туман віщують сильне похолодання, яке настане після Варвариного дня (17 грудня).

Якщо до цього дня ще не випав сніг, то наступний рік буде неврожайним.

Місяць в колі знаходиться – буде заледеніння.

Якщо зірки на небі маленькі, то очікується снігопад.

Заборони

Триває Різдвяний піст, тож усі заборони посту поширюються й на день Катерини. Не можна веселитися, голосно співати, танцювати. Заборонено виконувати хатні роботи, шити чи ремонтувати. Їсти можна тільки пісні страви: просту кашу чи борщ, щоби все було якомога скромніше.

Ворожіння пішли від давнього свята жіночої долі, а от церква їх засуджує. Дотримуватися цієї заборони чи ні – особистий вибір кожної людини та її віри.

Іменини

7 грудня День ангела відзначають: Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк, Порфирій, Семен