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    7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Цього дня не забудьте привітати усіх причетних до Міжнародного дня цивільної авіації - 7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Цього дня не забудьте привітати усіх причетних до Міжнародного дня цивільної авіації
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні за давніми традиціями починався вдалий період для ворожіння

    У вівторок, 7 грудня, відзначається:

    • Міжнародний день цивільної авіації

    Святкування Міжнародного дня цивільної авіації відбувається в першій декаді грудня. Свято приурочене до дня прийняття Конвенції про міжнародну цивільну авіацію в 1944 році.

    Генеральна Асамблея ООН 6 грудня 1996 року проголосила 7 грудня Міжнародним днем цивільної авіації і закликала уряди, а також відповідні національні, регіональні, міжнародні та міжурядові організації зробити відповідні кроки для його святкування.

    • Всесвітній день української хустки

    • День місцевого самоврядування в Україні

    В Україні 7 грудня відзначається День місцевого самоврядування – це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців.

    Яке релігійне свято

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    Сьогодні віряни святкують день великомучениці Катерини. За легендами, свята великомучениця Катерина жила в Олександрії. У часи коли за християнські вірування людей переслідували та карали, вона була непохитною у своїх переконаннях. Пропагувала християнство та коли вкотре привела до віри нових людей (воїнів), її вирішили стратити.

    Жінка гідно прийняла покарання, не відреклася від віри, за що й була названа великомученицею.

    Народні прикмети

    • Якщо погода ясна 7 грудня, то зима холодна буде.
    • Якщо ж тепло за вікном, то морози вдарять в другій половині грудня.
    • Відлига або туман віщують сильне похолодання, яке настане після Варвариного дня (17 грудня).
    • Якщо до цього дня ще не випав сніг, то наступний рік буде неврожайним.
    • Місяць в колі знаходиться – буде заледеніння.
    • Якщо зірки на небі маленькі, то очікується снігопад.

    Заборони

    Триває Різдвяний піст, тож усі заборони посту поширюються й на день Катерини. Не можна веселитися, голосно співати, танцювати. Заборонено виконувати хатні роботи, шити чи ремонтувати. Їсти можна тільки пісні страви: просту кашу чи борщ, щоби все було якомога скромніше.

    Ворожіння пішли від давнього свята жіночої долі, а от церква їх засуджує. Дотримуватися цієї заборони чи ні – особистий вибір кожної людини та її віри.

    Іменини

    7 грудня День ангела відзначають: Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк, Порфирій, Семен

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    Теги: церква ООН свята православна церква самоврядування жінка снігопад борщ
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    7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони